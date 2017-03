Hydro investerer for 240 millioner kroner i Sunndal

Med mål om å øke produksjonen fra eksisterende anlegg med om lag 15.000 tonn primæraluminium per år, og å øke fleksibiliteten i støperiet,investerer Hydro Sunndal rundt 240 millioner kroner i en rekke strategiske oppgraderinger, opplyser Norsk Hydro ASA i en pressemelding.

– Dette er et viktig steg for oss på veien mot å bli blant de mest produktive aluminiumverkene i verden, sier fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Eivind Mikalsen i pressemeldingen.

I løpet av de neste tre årene skal Hydro Sunndal øke årsproduksjonen med 15.000 tonn primæraluminium, tilsvarende 41 tonn per dag. Produksjonsøkningen er en sentral del av verkets produktivitetsprogram P2019.

Øker strømstyrken

I tillegg til å være en del av Hydro Sunndals produktivitetsprogram er vekstinvesteringene en viktig bidragsyter til Hydros ambisjoner om å øke produksjonen ved norske aluminiumverk med 100.000 tonn fra 2015 til 2025. De første 50.000 tonnene skal realiseres ved bruk av kjent teknologi og eksisterende løsninger, mens det resterende skal virkeliggjøres ved å ta i bruk elementer fra teknologipiloten som Hydro bygger på Karmøy.

– For å øke strømstyrken og dermed produksjonen vår, må vi gjennomføre en del modifikasjoner og investeringer i eksisterende og nytt utstyr, forklarer Mikalsen.

Investeringene omfatter i hovedsak kapasitetsøkning på oksyddistribusjonen i Su4 og utbedringer og fjerning av flaskehalser i karbonanleggene.

Ny støpelinje

– I tillegg investerer vi i en tredje produksjonslinje for støpelegeringer, noe som vil gi oss økt fleksibilitet til å produsere de produktene som kundene trenger og som gir best betalt. Denne linjen vil etter planen være klar til produksjon i tredje kvartal neste år, sier Mikalsen.

Hydro Sunndal produserte i fjor nesten 15 kg aluminiumsprodukter per sekund, og var med det Europas desidert største aluminiumverk. Hydro Sunndal produserer to hovedprodukter, støpelegeringer og pressbolt. Metallet brukes hovedsakelig i transportsektoren og innenfor bygg- og anleggsindustrien.

Del av Hydro Sunndals produktivitetsprogram

Mikalsen mener investeringene må ses i sammenheng med at verket har levert gode resultater over flere år og at det for tiden gjennomføres et ambisiøst produktivitetsprogram, P2019, som har til hensikt å gjøre Hydro Sunndal til et av de mest produktive aluminiumverkene i verden før 2020.

– Disse investeringene viser at dedikert arbeid lønner seg og at Hydro satser på oss når vi leverer gode resultater. Vi har mål om å øke produksjonen med 100 tonn per ansatt fra 2015 til 2019, og disse investeringene er et viktig steg på veien mot å nå det målet, sier fabrikksjef Mikalsen.