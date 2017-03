– Overveldande reaksjon

Molde: Både journalist Ann Eli Nøsen og fotograf og produsent Trygve Berge vedgår at dei er overvelda av alle reaksjonane når Romsdals Budstikke ringer og spør.

– Vi har fått utruleg mange tilbakemeldingar, og for meg personleg og Trygve også – berre positive. Eg er nesten litt forvirra, seier Ann Eli Nøsen til Romsdals Budstikke.

Meir enn vanleg

Trygve Berge seier han har fått meir reaksjonar enn han brukar på program han lagar – alle er positive.

– Kva seier folk?

– At dokumentaren er godt laga, informativ, balansert og solid. Eg er glad for det.

Også frå fagfolk i næringa og forskarar kjem det ros.

– Eg set pris på at folk med greie på faget melder tilbake at produktet vi har laga, stemmer.

Kollegaer i media har også gitt uttrykk for at dette er godt handverk.

«Fosterdrap»

Over 80.000 personar hadde tysdag sett nettvideoen nrk.no la ut om kvalfoster På facebooksida til NRK Møre og Romsdal hadde tysdag.

Vinklinga til Dagsrevyen med overskrifta «fosterdrap» er ikkje Trygve Berge så veldig glad for.

– Det blir veldig tabloid når ein kallar det fosterdrap og viser ein kort filmsnutt utan at det vert sett inn i ein samanheng. Her plukka dei ut det som sel. Eg likte ikkje det, men kan ikkje overprøve Dagsrevyen, seier Berge.

Greenpeace reagerer

Ifølgje NRK Møre og Romsdal si nettside seier leiar Truls Gullowsen i Greenpeace Norge:

– Eg må vedgå at eg ikkje var klar over den omfattande jakta på drektig kval. Det kom som eit sjokk for meg. Eg synest det er fullstendig vanvitig at norske styresmakter tillèt dette.

Greenpeace åtvarar no norske styresmakter mot å tillate jakt på drektig kval.

– Det er vanvitig at norske styresmakter vil halde fram med å tillate dette når ein veit kor mykje motstand dette vil skape i resten av verda, seier Truls Gullowsen.

– Ikkje høyrt noko

Trygve Berge har ikkje høyrt noko frå miljøorganisasjonar.

– Kan det vere litt tidleg enno med reaksjonar derifrå?

– Det er vanskeleg å vite.

Berge har registrert at Frederic Hauge i Bellona blei spurt om kvalfangsten og lurte på kva som var problemet. Greenpeace på si side synest fangsten har problematiske sider.