– Høie litt for utydelig

Helseminister Bent Høie (H) har svart Else-May Botten (Ap) på et skriftlig spørsmål om barn og unge kan føle seg trygge på at helsetilbudet har blitt bedre etter hendelsen med 10 måneder gamle Sebastian som døde for to år siden.

Botten spurte helseministeren følgende:

1. Hvilke rutiner er endret siden Sebastian-saka?

2. Kan statsråden trygge pasientene med at de har fått et bedre tilbud i etterkant av Sebastian-saka?

– Spørsmålet skulle vært stilt i den muntlige spørretimen i Stortinget, men ble ved en glipp formidlet som et skriftlig spørsmål, sier Botten til Romsdals Budstikke.

I svaret viser helseministeren til informasjon fra Helse Midt-Norge, at en rekke forbedringer er satt i verk for å gi barn større trygghet. Blant annet skal gynekolog være i vakt i Kristiansund, anestesilege er til stede, på dagtid økt sykepleierbemanning i perioder der det er infeksjoner. En ekstra ambulanse er plassert i Gjemnes. Helse Midt-Norge vil også følge opp tiltakene med en internrevisjon denne våren, opplyste Høie.

Når det gjeldt sjukehuset på Hjelset, sa helseminister Høie:

– I planleggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er det sagt at akuttsjukehuset skal ta imot barn og unge både til poliklinikk og dagbehandling, og for innlegging av akutt sjukdom og forverring av kronisk sjukdom. I den videre planleggingen i forprosjektet i 2017 og utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal skal tilbudet til barn utformes og konkretiseres nærmere. Tilbudet skal planlegges etter forskrift om behandling av barn i sjukehus.

– Jeg oppfatter svaret fra Høie slik at han signaliserer at det skal være ei brei barneavdeling ved sjukehuset på Hjelset. Men jeg er likevel ikke helt beroliget om der skal være ei fullgod barneavdeling eller ei redusert barneavdeling. Jeg synes svaret fra Høie var litt for utydelig når det gjaldt innholdet i nysjukehuset, sier Else-May Botten.

– Jeg gir meg ikke med dette svaret, og vil ta opp igjen spørsmålet i spørretimen i Stortinget 22. mars, sier Botten.