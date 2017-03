Tror på vekst for RB i år

MOLDE: MBLs statistikk viser at Romsdals Budstikkes lesertall det siste året sank fra 48.000 til 46.000. Romsdals Budstikke har nå 32.000 daglige lesere på papir, 27.000 på nett og 18.000 på mobil.

Antall betalende abonnenter var i fjor totalt 15.056, hvorav 13.554 var såkalte komplettabonnenter og 1.200 digitalabonnenter. Det er en nedgang på 107 fra året før, tilsvarende minus 0,7 prosent.

Endringer

– Det siste året har vi gjort noen endringer i forhold til hvor mye stoff vi legger ut gratis på nett. Det ser vi får noen konsekvenser for våre lesertall. Men vi tror det er riktig at journalistikk skal koste. Vi ser nå en bedring i abonnementsutviklinga vår. Det er gratislesere på nett som har falt fra, i tillegg til noen rene papirlesere, sier ansvarlig redaktør og adm. direktør Ole Bjørner Loe Welde.

Slik er de nye opplagstallene:

Mediehus Totalt Utvikling Prosent Romsdals Budstikke 15 056 -107 -0,70 % Tidens Krav 11 586 32 0,30 % Sunnmørsposten 24 137 -638 -2,60 % Adresseavisen 60 653 -929 -1,50 % Driva 3073 -226 -6,90 % Åndalsnes Avis 3330 -122 -3,50 % Vestnes Avisa 1755 -72 -3,90 %

Slik er de nye lesertallene:

Mediehus Papir Nett Mobil Samlet Romsdals Budstikke 32 000 27 000 18 000 46 000 Tidens Krav 25 000 21 000 12 000 38 000 Sunnmørsposten 63 000 57 000 37 000 101 000 Driva 11 000 5000 2000 13 000 Åndalsnes Avis 7000 4000 2000 9000

Flere abonnenter

Når det gjelder opplagstallene, sier han Romsdals Budstikke nå er i ferd med å "få skikk" på dem.

– Det er gjennomsnittstall for hele 2016 som nå er presentert. Vi følger tallene uke for uke, og vet at vi har vokst i opplag fra og med uke 21 i fjor - og hele vegen framover. Det gir oss veldig god tro på at vi skal ha positive tall neste år. Inngangen til 2017 er bedre enn inngangen til både 2015 og 2016. Den gir god gruinn til å tro på opplagsøkning, sier Ole Bjørner Loe Welde.

– Hvordan står Romsdals Budstikke seg opplagsmessig i forhold til andre mediehus?

– Vi har en sterk posisjon, spesielt i Molde og de nærmeste kommunene. Vi får nye spredningstall i neste uke. I forrige runde var vi størst i alle våre dekningskommuner. Det er en posisjon vi ønsker å holde på.

– Viktig med redigerte medier

– Hvilke grep har vært tatt redaksjonelt for å sikre en positiv opplagsutvikling?

– Jeg tror vi er inne i ei tid hvor de redigerte mediene er veldig viktige. Vi må jobbe selvstendig, definere hvilke saker i lokalsamfunnet som er viktige - og gå i dybden på dem. Vi ser at god journalistikk fører til nye abonnenter. Vi kan se hvilke saker som får folk til å starte et abonnement. Det er ganske oppløftende, fordi det er de sakene vi selv legger mye ressurser i.

– Kan du nevne tre saker eller stoffområder som har bidratt til veksten nå?

– Vi ser at det er stor interesse rundt samferdsel, eksemplifisert så seint som mandag med Møreaksen. Vi ser at stoffområder rundt sjukehus og regionkamp er viktige. Og vi har hatt stor suksess med det vi har gjort rundt MFK, bl.a. gjennom streaming av vinterens treningskamper for betalende abonnenter.

– Opplagsinntektene er nå i ferd med å passere annonseinntektene. Er det en utvikling du tror vil akselerere?

– Ja, det tror jeg. Det kan skje allerede i 2017. Det er ei utvikling som gjør oss enda mer bevisst på betydninga av godt innhold. og at mediebedriftene har en viktig rolle og funksjon i lokalsamfunnet. Vi skal selvsagt jobbe og bite fra oss alt vi kan i annonsemarkedet, men posisjonen vi oppnår i lesermarkedet gjennom produktet vi lager er veldig viktig for mediebedriftene – også Romsdals Budstikke.

– Hvem er de sterkeste konkurrentene i lesermarkedet?

– I lesermarkedet kjemper vi mye om folks tid og å få plass i deres hverdag, enten det er målt opp mot sosiale medier eller regionale og nasjonale medier. Vi er størst i vårt område. Vi er større enn VG og vesentlig større enn NRK Møre og Romsdal. Og når det er et aktivt nyhetsbilde, og det skjer ting som eksempelvis i sjukessaka i fjor, er vi større enn Facebook i vårt område, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Han framholder at det er ei spennende tid i media.

– Det er positivt å se at mange norske mediehus er i ferd med å snu opplagsutviklinga. Det inspirerer oss, og vi skal komme etter. Det er vår klare målsetting. Jeg føler at vi er på veg, sier Ole Bjørner Loe Welde.