Romsdalskommunene støtter Raudsand som deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset. I en høringsuttalekse til Klima- og miljødepartementet skriver ROR at et slikt anlegg vil kunne gi stor lokal verdiskapning.

– Dette vil gi betydelige regionale ringvirkninger i et område med nedgang i folketallet og få arbeidsplasser, heter det i uttalelsen fra åtte kommuner i regionen.