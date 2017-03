Pus ødela mat for over 30.000 kroner

Molde: De ansatte på Plantasjen i Moldelivegen har i lengre tid vært plaget av en uønsket gjest som har herjet rundt i dyrefòravdelingen nattetid.

Katten har gjemt seg i butikken på dagtid, og da roen senket seg etter stengetid har pusen gått løs på fôrsekkene med klørne.

– Vi overdriver ikke når vi sier den har ødelagt fôrsekker for mellom 30.000 og 40.000 kroner, sier Iren Lange oppgitt. Hun er ansvarlig for dyrefôravdelingen på Plantasjen.

Siden sommeren

Plantasjen mistenkte kattebesøk allerede i sommer.

– Med åpne dører og vinduer er det vanskelig å ha full kontroll på fugler og katter som kommer og går. Skjora vet også å hakke løs på dyrefórsekkene. Og så har vi småfuglene som tar for seg av fuglematen, sier Iren Lange.

Utover høsten og vinteren har problemet med katten tiltatt.

– Den har vært en skikkelig luring og gjemt seg godt, forholdene ligger jo godt til rette for gjemme seg her, sier Iren Lange.

Ikke bare har den forsynt seg, den har også gjort fra seg.

– Lukta av hannkatt er jo ikke god, og det har vært en stram lukt her enkelte morgener, sier Lange.

Mattilsynet

Forrige uke tok Plantasjen kontakt med Mattilsynet, som satte ut en felle i håp om å fange «tjuven».

– Etter en liten uke lot den seg friste av lokkematen, sier en lettet avdelingsleder.

– Hannkatten var veldig tjukk og fin – ingen tvil om at den har levd herrens glade dager her hos oss på Plantasjen, sier Lange.

– Vi er veldig spent på om Mattilsynet finner mikrobrikke i den. Men vi håper vel innerst inne at det ikke er en katt fra nabolaget, for da er den vel rett tilbake i matfatet så fort den slipper ut av buret, sier Iren Lange.

Viktig å id-merke katten

De ødelagte matsekkene, med verdi opp mot 700 kroner stykket, har blitt levert til Kattens Vern i Molde.

– Klart vi er glade for å motta gratis kattemat, men dette er med en bismak. Det er forferdelig kjedelig for Plantasjen å få ødelagt varer for så store summer, sier leder i Kattens Vern i Molde Hilde Stenmark Kvennes til Romsdals Budstikke.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å minne alle katteeiere om hvor viktig det er å id-merke katten sin.

Søker eier

Hilde Stenmark Kvennes sier til Romsdals Budstikke seinere tirsdag at Mattilsynet bekrefter at katten ikke er id-merket men at det heller ikke er snakk om en villkatt.

– Vi håper noen drar kjensel på katten så den får komme trygt heim, sier Hilde Stenmark Kvennes hos Kattens Vern.