Jubler ikke for Møreaksen

Både Sunnmørsposten og TK har i dag tirsdag ledere med Møreaksen og prioriteringene i Nasjonal Transportplan som tema.



Møreaksen er med i første seksårsperiode To milliarder kroner settes av i første seksårsperiode av NTP, seks milliarder i siste.

"Luftige løfter om ferjefri fjordkryssing" er ledertittel i Sunnmørsposten, som mener at en ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal fremdeles er langt opp og fram.

- Valgkamp

"Nyheten om at det settes av åtte milliarder til Møreaksen i NTP, bringer den dessverre ikke mye nærmere. Her lukter det mer valgkamp enn asfalt.", skriver avisa.

Og spør hva Statens vegvesen skal gjøre når prosjektet ikke er fullfinansiert? Kan de starte byggingen mot slutten av perioden og håpe på at det løser seg? Avisa svarer: - Sjølsagt ikke. Byggingen kan ikke starte før pengene er på bok. Ikke bare pengene til Møreaksen men også til bypakken i Molde.

- Det er langt bedre med åtte milliarder enn ingen milliarder i NTP, slik det er for Hafast. Dette gir en plattform å jobbe videre på. Det gir et svakt håp om at de manglende milliardene kan kiles inn når NTP skal rulleres, men de kommer ikke av seg sjøl, skriver avisa.

- Først og fremst sikrer dette de borgerlige partiene bedre kort på hånda i den kommende valgkampen. Så bidrar det kanskje til å sementere beslutningen om trasévalg. Langt på veg parkerer dette Romsdalsaksen. Men fjordkryssinga er ikke i boks. Det gjenstår mye hard jobb, konkluderes det i lederen.

- Mer splid

"Bidrar til mer splid" er tittelen på TKs leder.

Avisa mener prioritering av Møreaksen tydelig viser at politikerne heller ikke denne gang har villet prioritere Nordmøre.

Avisa peker på Romsdalsaksen som et mulig alternativ som både Romsdal og Nordmøre ville kunne samles om, men at penger til Møreaksen innebærer at Nordmøres interesser igjen blir tilsidesatt.

- Vi tror ikke disse prioriteringene – eller mangelen på prioriteringer – vil bidra til å redusere frustrasjonen på Nordmøre når det kommer til fordelingen av goder i Møre og Romsdal. Snarere tvert i mot tror vi denne politiske «uttellingen» vil bidra til at nordmøringene føler seg enda mindre ivaretatt, heter det i lederen.

- Her hadde man en gylden mulighet til å ta en pust i bakken, og vurdere billigere flytebruteknologi som kunne realisert langt flere samferdselsprosjekter over hele fylket. I stedet trumfer man i gjennom et meget dyrt prestisjeprosjekt i etapper, som vil støvsuge fylket for NTP-midler i lang tid. Møreaksen blir jo ikke billligere av at man bygger den ut i etapper. Den blir bare enda dyrere og vil slik fortrenge andre prosjekter i enda flere år, både på Sunnmøre og Nordmøre, skriver avisa på lederplass.

- Prioritet

Også Romsdals Budstikke har leder om prioritering av Møreaksen i dag, med en mer positiv tilnærming.

Møreaksen er løftet som prosjekt «Sjøl om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål, er meldingen at Møreaksen har prioritet.»

«Sjøl om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål, er meldingen at Møreaksen har prioritet.», heter det blant annet i lederen i Romsdals Budstikke.