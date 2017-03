Antall hytteovernattinger i DNTs hytter i 2015 var 409.710. I fjor var tallet økt til 442.913, en økning på 8 prosent, melder Den Norske Turistforening (DNT).

– Dette er en helt fantastisk økning, og viser at fjellturer er mer populært enn noen gang. Vi reiser til fjells for både aktivitet og avkobling, og norske fjell har noe for alle. De fjellvante adrenalinsøkerne, og hytte til hytteturistene, til nybegynnerne som trenger litt innføring og tilrettelegging, alle kan finne noe for seg, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.

Også antall medlemmer i DNT har økt, fra 270.250 til 290.790 i samme periode. Det er en økning på 7,6 prosent, som er den beste prosentvise årlige økningen DNTs historie.

– I fjellet er man delvis logget av. Naturen, stillheten og omgivelsene gir ro og påfyll, en verdifull kontrast til hverdagene, sier Øveraas.