Tror på gondolbane

20.mai åpnes en gondolbane i Loen, som skal gå fra fjorden og opp til toppen av fjellet Hoven. Det skriver Åndalsnes Avis (betalsak).

Gondolbaneprosjektet på Åndalsnes har vært under utredning tidligere og fikk nylig 200.000 kroner fra næringsfondet i Rauma til videre arbeid. I vedtaket fra næringsfondet står det at det nylig er utført en undersøkelse som antyder en kostnad på 70 millioner kroner for en to kabin pendelbane opp til Nesaksla. Støtte til gondolbane

– Det er avsatt trasé i kommuneplan Åndalsnes og reguleringsplan sentrum Åndalsnes. Det kreves en studie av finansiering og lønnsomhet for å vurdere forretningsmessige forhold for en gondolbane på Åndalsnes. Rauma kommune ved rådmannen har tatt initiativ for å gjennomføre en slik kvalitativ forretningsplan for gondolbane på Åndalsnes og søkt midler fra Kraftfondet, heter det.

Til Åndalsnes avis uttaler raumaordføreren at en gondolbane til toppen av Nesaksla vil bli et fantastisk reiselivsprodukt.

– Nå har vi bevilget penger til å lage en forretningsplan. Den vil forhåpentligvis gi oss var på om vi skal gå videre med saka, sier Lars Olav Hustad til Åndalsnes Avis.

På nettsida til Loen Skylift opplyses det at turen opp tar noen minutt i luftig svev før en kommer til fjellbygget og og restauranten der du får 210 graders panoramautsyn med utsikt til Skåla og Lovatnet i øst, Jostedalsbreen og Olden i sør, og ut Nordfjorden mot Stryn i vest. Frå Hovenskal en kunne oppleve høgfjellet på egen hånd i et omfattande stinett, eller med guide. Til fots eller på ski.

Prosjektet blir gjennomført i selskapet Hoven Loen AS der Hotel Alexandra AS, Nordfjord Kjøtt AS, Garaventa AG og Stryn kommune er de største eierene. I tillegg er fleire bedrifter og enkeltpersoner i regionen inne på eiersiden.