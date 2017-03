Møreaksen er med i første seksårsperiode

Regjeringen legger inn Møreaksen i første seksårsperiode, fra 2018 til 2024. To milliarder i første perioden, seks milliarder i den siste seksårsperioden. Regjeringen signaliserer at de også vil bygge Hafast, men det er ikke lagt inn konkrete midler, skriver NRK.

Det kom fram under et pressetreff om Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2029 på fergekaia i Molde mandag klokka 12.

- Vi ser løsninga for Molde i sammenheng med Møreaksen. Rekkefølgen som Molde kommune har vedtatt, vil gjelde, sier Helge Orten (H).

Som kjent har ordfører Torgeir Dahl (H) tidligere sagt at det ikke er aktuelt å føre trafikken fra Møreaksen gjennom Molde slik vegsystemet er i dag.

På pressekonferansen kom det også fram at politikerne vil prioritere Romsdalen først, så Møreaksen, og deretter Hafast.

NTP-avsløringer

Pressekonferansen på fergekaia i Molde var én av flere «NTP-lekkasjer» for Møre og Romsdal.

Onsdag i forrige uke møtte representanter fra regjeringspartiene og støttepartiene pressen i Ålesund og fortalte at Lerstadvegen, krabbefelt på sørsida av Ørskogfjellet og E136 gjennom Romsdalen var på Nasjonal Transportplan.

Dagen før var de på Nordmøre med gladmeldingen om at Betna–Stormyra ble prioritert med 2,1 milliarder kroner.

Avklaring til påske

Også andre regioner rundt om i landet har den siste uka fått jevnlige «drypp» fra NTP-enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene.

Frank Sve (Frp) og flere fra regjeringspartiene kaller det «tidenes NTP». Men hele bildet over hvilke prosjekter som blir eller ikke blir prioritert, kommer først rett før påske.

