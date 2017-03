Listhaug i full korskrangel

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i full krangel på Facebook etter å ha blitt beskyldt for å bruke korssmykke til politisk vinning.

Ifølge Nettavisen skrev tidligere redaktør Sven Egil Omdal på Facebook søndag at han har gått gjennom 631 bilder av innvandringsministeren i bildebasen til NTB scanpix fra 2001 fram til hun ble minister i desember 2015. Han ville se om hun tidligere har brukt det religiøse symbolet offentlig. Hans påstand er at Listhaug, med unntak av ett tilfelle i 2008, ikke har båret kors i offentlig sammenheng.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd? Ja, det er i grunnen det jeg gjør.»

Listhaug reagerer kraftig, også på at flere medieprofiler og journalister er blant over tusen personer som har trykket «liker» på innlegget, som hun omtaler som en «regelrett løgn».

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk", skriver hun på sin Facebook-side.

«Jeg bruker korset jeg fikk av min bestemor som er nært 100 år gammelt fordi det betyr mye for meg. Jeg bruker det når det er tøft, og det er ingen hemmelighet at det har stormet kraftigere etter jeg ble innvandringsminister.»