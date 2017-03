Viste hitlerhilsen til politiet

Det har vært litt av hvert å ta tak i for Nordmøre og Romsdal politidistrikt i løpet av natt til søndag.

Slåssing og trusler

Klokken 23.40 ble det meldt om slåssing i en privatbolig på Innlandet i Kristiansund. Politiet hadde ikke kapasitet til å dra dit da, og det ble rolig litt over midnatt.

Ikke lenge etter fikk de en ny melding om slåssing på Innlandet, hvor det også skal ha kommet trusler. Gjerningspersonene, som skal være kjenninger av politiet, var borte da politiet kom. Disse blir mulig anmeldt.

Tatt med falsk leg

Klokken 01.10 ble en 17 år gammel gutt tatt med lånt legitimasjon ved et utested i Molde.

Han ble kjørt hjem, og foreldrene ble orientert om hendelsen.

Viste hitlerhilsen

Klokken 01.45 viste en mann i 20-årene i Molde hitlerhilsen til politiet. Vedkommende nektet å oppgi personalia. Han ble anmeldt, og bortvist fra sentrum.

Det samme mannen ble kort tid etter påtruffet i sentrum. Han anmeldes derfor også for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

Ble bortvist, men kom tilbake

Klokken 02.00 ble en mann i begynnelsen av 20-årene anmeldt for å ha drukket alkohol på offentlig sted ved trafikkterminalen i Molde.

Mannen ble bortvist fra sentrum, men ble påtruffet igjen klokken 02.30. Også han blir anmeldt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

Urinerte på husvegg

Klokken 02.20 ble en mann i 20-årene anmeldt for å ha urinert oppetter en husvegg i Kristiansund sentrum.

Antastet to kvinner

En halvtimes tid senere ble en mann i slutten av tenårene, bosatt i Kristiansund, pågrepet etter å ha antastet to kvinner i Langveien.

Påførte Kristiansund-mann kjevebrudd

Samtidig ble også en mann i slutten av 20-årene fra Hordaland pågrepet. Han skal ha påført en mann i slutten av tenårene fra Kristiansund kjevebrudd.

Promillekjøring og skadeverk

Politiet melder også om at en mann i 50-årene i Tomrefjord er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, samt skadeverk. Han ble tatt med for blodprøve, og satt i arrest. Forholdet anmeldes.