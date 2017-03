Vil bringe kvinnedagen tilbake

– Jeg synes det er viktig at vi markerer denne dagen for å minne oss selv på den ekstreme undertrykkelsen av kvinner. Ikke bare slik den en gang var i Norge, men sånn som den faktisk er rundt om i verden i dag, sier Thea Løvaas Tennøy (17) til Romsdals Budstikke.

– Vi tok aldri ordentlig imot stafettpinnen

Tennøy, som er elevrådsleder ved Fræna videregående skole, er en del av 8. mars-komiteen i Fræna. Komiteen består av Vigdis Løseth i Utdanningsforbundet, Kjellrun Nogva i Likestillingsutvalget, Linnea Berg Vøien i Frænas ungdomsråd og initiativtakerne Gudrun Refstrup og Grethe May Holmquist.

Onsdag 8. mars inviterer de til markering av kvinnedag på gamle Toppen kafé i Elnesvågen.

– Det hele startet med at Gudrun og Grethe May snakket om hvor synd det er at 8. mars ikke blir markert på samme måte som tidligere. Det er mange år siden forrige gang det var en markering i Fræna, og de syntes det var på tide å gjøre noe med dette. Praten ble fort til et prosjekt, og de samlet sammen resten av komiteen, sier Tennøy.

I det første møtet drøftet damene ulike ideer, og kom fort frem til et konsept.

– «Bring Back 8. mars» er et arrangement for å hylle kvinner og likestilling. For likestilling i Norge, det har vi ikke ennå. Stafettpinnen kvinnene fra 70-tallet sendte oss, tok vi aldri ordentlig imot. Vi trodde vi var i mål allerede, sier Tennøy.

Kvinner på programmet

Arrangementet begynner klokken 19.00, og vil vare i et par timer.

– Ordfører Tove Henøen, bonde Eva Lindseth og oljearbeider Lisbeth Groven skal snakke litt om hvordan det er å være kvinner i utradisjonelle yrker. Tidligere leder av Utdanningsforbundet, Borghild Moe, skal holde hovedtalen «Det kjønnsdelte arbeidsmarked i Norge», sier Tennøy.

– Det vil også bli kunstneriske innslag som sang og gitarspill av Amalie Sildnes Gedde-Dahl og Kai Emil Grønvold Dale. I tillegg har Anna Aurora Lyngstad og jeg har laget en video, med hjelp av elever ved Fræna videregående skole, sier Tennøy. Hun også skrevet et dikt som Vøien skal fremføre.

Vil skape mer blest

Komiteen i Fræna håper at arrangementet vil bidra til å skape litt mer liv igjen rundt 8. mars.

– Målet er at når noen spør hva 8. mars er, vil mange flere kunne svare kvinnedagen. Vi vil også prøve å skape litt interesse for likestilling, og hvordan det er i dagens samfunn. Vi håper også på at dette vil bli til en trend, og at vi får flere inn i komiteen til neste år, avslutter Tennøy.