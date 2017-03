Ung eritreer i retten for å ha drept kjæresten på asylmottak

Den 17 år gamle eritreiske jenta ble knivstukket og døde av skadene om kvelden 19. november 2015. Drapet skjedde på Sunndal asylsøkermottak, der jenta bodde.

Tiltalte, som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen. Han bodde ikke på asylmottaket, men ble pågrepet ikke lenge etter, og allerede i de første politiavhørene fortalte han at han hadde drept jenta.

19-åringen fortalte tidlig at jenta var kjæresten hans, men hadde ingen formening om hvordan drapet hadde skjedd.

– Så langt har han ikke erkjent straffskyld. Han sier han ikke husker det som skjedde, men erkjenner at det nok må ha vært ham, opplyser statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til NTB.

– Tiltalen lyder på drap, og fra påtalemyndighetens side kommer vi til å legge ned påstand om at tiltalte straffes for overlagt drap, sier Nordheim.

Til NTB sier 19-åringens forsvarer Jørgen Riple imidlertid at hans klient kommer til å erkjenne straffskyld når saken starter, men at han mener at det ikke var forsettlig.

– Vi kommer derfor til å prosedere på lengden av straffereaksjonen, sier Riple.

17-åringen ble stukket 36 ganger med kniv forskjellige steder på kroppen og døde av skadene etter kort tid.

Opprinnelig var det satt av fem dager til saken i tingretten i Kristiansund, men det er nå klart at saken vil pågå fra mandag til onsdag.

Tolv vitner skal i vitneboksen. I tillegg skal to rettspsykiatrisk sakkyndige og to patologer forklare seg.