- Må stemme på person, og holde oss ansvarlig

Rødal blir Alliansens førstekandidat i Møre og Romsdal. Han er fungerende partisekretær og leder for Allianseungdommen Norge. Partiet, som ble stiftet i desember i fjor, er utradisjonelt da det hverken har partiprogram eller partipisk. Hver av partiets kandidater skal i praksis fungere som uavhengige kandidater.

- Må profilere seg selv

- Hver enkelt kandidat må profilere seg selv. Tanken er at du ikke skal stemme på et parti, men på person. Slik kan man lettere stille oss til ansvar. En kan ikke gjemme seg bak et parti. Vi ønsker å rive ned noen av de etablerte strukturene i politikken, sier Rødal til Rbnett.

- Men det byr jo også på nye utfordringer? Det blir jo vanskeligere å vite hvilken politikk en som velger stemmer på?

- Ja, det er vi klar over, men det er jo ingen som setter seg inn i hele partiprogram. Det er bare tull. Vi vil heller at hver enkelt representant jobber med to-tre kjernesaker og kjemper for de. Det er ingen som leser hele partiprogram. Velgere stemmer stort sett ut i fra en eller to saker som er viktig for dem.

- En utfordring

- Men hva om min hjertesak som velger ikke er en av de to-tre sakene du som representant tar for deg?

- Det blir helt klart en utfordring. Det blir derfor viktig å lytte til velgerne. Og om du ikke finner svar på ditt spørsmål hos akkurat meg, vil jeg kunne referere til en av våre andre representanter som jobber med nettopp din sak. Vi ser for oss et system hvor en representant kanskje har helsevesenet som sin kjernesak, for en annen eldreomsorg, også videre. På den måten kan en lettere finne det som er din kandidat. Jeg føler det blir et ærligere system.

- Men om hver enkelt representant i prinsippet stiller som uavhengig kandidat, hvorfor stiller du for Alliansen og ikke bare uavhengig?

- Det er mer en bevegelse enn et parti. Vi bygger et nettverk og kan støtte hverandre. Vi står helt klart sterkere sammen, da kan vi løfte og støtte hverandre.

- Ønsker ikke storkommunen

Selv om Alliansen ikke har noe partiprogram er det en felles sak som samler kandidatene. Da partiet ble stiftet i desember var det med slagordet "Norge ut av EØS". Dette er en viktig sak også for Rødal.

- EØS er en snikinnføring av EU, det må vi være helt klar over. En snikinnføring av EU som representantene på Stortinget ikke hadde mandat til å gjennomføre. Vi burde gå ut av EØS.

Videre er desentralisering og lokal identitet viktige begrep for Rødal.

- Jeg er en motstander av kommunereformen. Jeg er mot sammenslåingen av kommunene, og ønsker tvert i mot å styrke det lokale selvstyret. Folket ønsker ikke større kommuner og de er ikke mer effektive.

- I en video du har lagt ut på Facebook snakker du om det du kaller "det kulturelle selvmordet i Norge", hva mener du med det?

- I nyere tid kan man se en dekonstruering av den lokale identiteten. Det blir en mer og mer globalisert verden. Det går ut over egen identitet og kultur. Det betyr ikke at andre kulturer er negativt. Vi skal ha hjerterom for impulser fra utlandet, men samtidig må vi verne om egen kultur. Det er det lite rom for i det siste. Og det er noe vi må tørre å snakke om. Vi må bevare særtrekkene i lokalområdet.

- Jeg kan referere til Sverige. Her har integreringspolitikken slått helt feil og man ender opp med "no-go zones", områder hvor politiet ikke våger å arbeide, i eget land. Det er fri flyt av folk over landegrensene, noe som er en del av problemet med EØS og Schengen-avtalen. Om vi ikke passer oss kan vi komme i samme situasjon. Det er ikke noe jeg ønsker i Norge.

Påstanden om at det eksisterer "no-go zones" for politiet i Sverige, har blitt avvist av svensk politi. Senest i februar ovenfor Sveriges Radio (artikkel på engelsk).

- Selvfølgelig vil ikke politiet i Sverige offisielt innrømme noe slikt, det er jo en fallitt-erklæring, og det er de selvsagt ikke rede til å komme med. Jeg kjenner folk som har blitt advart av svensk politi når de har vært på gjennomreise i Sverige.

- Vil hindre radikalisering

- Vi må tørre å snakke om at multikulturalisme fører til at vi ikke lenger har noen kjerneidentitet i det hele tatt. Det kan føre til at ungdom og andre personer føler seg utenfor og at en står uten en egen identitet. For disse håper jeg at Alliansen kan være et raust alternativ. Og kan være med på å hindre radikalisering mot ytre høyre eller venstre.

- Ekstra innsats i Møre og Romsdal

Rødal er masterstudent ved Universitetet i Bergen og har bachelorgrad i statsvitenskap og samfunnsøkonomi fra Trondheim. Han blir boende i Bergen fram til mastergraden skal leveres i mai, så skal han vende tilbake til hjemtraktene i Møre og Romsdal.

- Framover vil jeg jo reise landet rundt i forbindelse med valgkampen, men jeg skal legge inn en ekstra innsats i Møre og Romsdal. Jeg har som mål å komme meg innom alle kommunene i vårt distrikt og det er viktig for meg at du får fram at jeg ønsker kontakt med lokallag og andre interesserte. Det er bare å ta kontakt med meg direkte, sier Rødal.

- Jeg ønsker ikke å bli noen yrkespolitiker. Jeg er en bekymret borger som har vært opptatt av samfunnsspørsmål fra en tidlig alder. Jeg går inn i politikken for å gjøre en jobb, når jeg føler at jeg har gjort den jobben kommer jeg til å trekke meg. Jeg har ikke som ambisjon om å gjøre politikken til mitt yrke, men jeg kan ikke sitte stille å se på heller.