Starter markeringen av 125-årsjubileet

Den 26. mars fyller MOI 125 år. Selve dagen skal feires på Skihytta, hvor det blir ekstra god servering. Klubben planlegger også en større markering senere i år.

Lover artig familiedag

Første markering av jubileet blir imidlertid i forbindelse med Barnas skidag, som finner sted søndag 5. mars på NM-arenaen på Skaret.

Her kan både store og små møte opp fra klokken 12.00.

MOI Trim og Rekrutt lover en artig familiedag, med eget område for skilek. Det blir gratis jubileumskake, saft, frukt og boller til alle barna. Værmeldingen for søndagen ser lovende ut.

– Alle vil være vinnere

Også i år blir det et uformelt skirenn, hvor barna får medalje, diplom og premie. Det blir fem forskjellige klasser, og rennet begynner cirka klokken 13.00.

Samme dag som Barnas skidag arrangeres, inviterer også Hjelset Fram IL til det tradisjonsrike turrennet Fannefjellsløpet.

MOI Trim og Rekrutt minner om at innmelding til deres skirenn starter like etter at de siste klassene til Fannefjellsløpet har gått klokken 12.00.

– Husk at dette er et tilbud til alle barn. Det er snakk om å delta, og absolutt alle vil være vinnere, skriver idrettsforeningen på sin Facebook-side.

