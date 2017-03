Snart skal de to nye hurtigbåtene døpes

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at dåpen vil finne sted tirsdag 7. mars ved Storkaia i Molde klokken 11.30.

– Dette blir en stor dag, hvor vi skal gi navn til to hurtigbåter som skal trafikkere i strekninger i Møre og Romsdal, sier Benedicte Bjerkvik, rådgiver ved samferdselsavdelingen, i en pressemelding.

Godt i gang

Tidligere denne uken skrev Rbnett om den ene båten som allerede har trafikkert Molde-Vestnes noen dager.

Denne kommer rett fra verftet, og skal få navnet «MS Jektøy», oppkalt etter en av øyene i Moldefjorden. Heidi Nakken, medlem av samferdselsutvalget, skal være gudmor.

Bygget av Brødrene Aa

Den andre hurtigbåten som skal døpes, er «MS Valderøy». Denne skal være fast reservefartøy på alle strekningene, men skal også brukes på Hareid-Ålesund. Gudmor er leder for samferdselsutvalget, Kristin Marie Sørheim.

– Begge båtene er bygget av Brødrene Aa i Hyen. MS Jektøy har kapasitet til 147 passasjerer, mens MS Valderøy har kapasitet til 199, sier Bjerkvik.

Det er fylkeskommunen, med Fram, som står for driften. I forbindelse med oppstart av ny anbudsperiode 1. januar, har det nasjonale transportkonsernet Boreal Sjø tatt over som operatør. Kontrakten er på åtte år, med en opsjon på inntil to år.