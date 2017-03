Slik ser de for seg Romsdalsaksen

Romsdalsaksen hadde både generalforsamling og folkemøte torsdag ettermiddag. Her ble den nye, reviderte videoen av Romsdalsaksen vist. Videoen kan du se øverst i artikkelen.

– Romsdalsaksen stadig mer aktuell Flytebruer med to kjørefelt er løsningen for ferjefri E39, mener sivilingeniør Geir Kjersem.

– Romsdalsaksen blir stadig mer aktuell. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nettopp sagt at kostnadene med store fjordkryssingsprosjekt må kraftig ned. Nå må politikerne diskutere løsninger som er billigere, sier Kai Magne Stokkeland, nyvalgt styreleder i Romsdalsaksen AS.

Flytebruer er et viktig element i Romsdalsaksen-alternativet, og Geir Kjersem, som er leid inn som konsulent for Romsdalsaksen, snakket varmt om dette alternativet.

– Møreaksen lar seg ikke realisere Borgerlistens Terje Tovan er ikke overrasket over konklusjonen om at Møreaksen er for dyr. Han mener det åpner for andre løsninger.

– I Romsdals Budstikke har det stått at flytebruer vil koste 4–5 millioner kroner per meter. Men dette gjelder firefelts bruer, som er svært dyre å bygge. Vi har satt prisen til en tredel av dette, årsaka er at vi vil bygge 13 meter breie flytebruer med to kjørefelt og gang- og sykkelveg. Det er ikke behov for firefelts bruer på E 39. 2-felts bruer er billige og har stor nok kapasitet, konkluderer Geir Kjersem.