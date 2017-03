Master i to land på én gang

Oskar Solenes, dekan ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde er glad for å ha signert en samarbeidsavtale med Universitetet i Reykjavik. Det betyr at du fra i høst vil kunne ta en dobbel master i sports management og science ved de to skolene.

– Dette er en fin komplementering både for oss og Islendingene. Slike dobbeltgrader har vi ikke så mange av og vi synes dette er en fin mulighet til å styrke programmet vårt ved HiMolde, sier Solenes.

Det må søkes plass på begge studiestedene samtidig. Det første året går studentene i Molde med fokus på organisasjon, ledelse og økonomi. Siste året er på Island der studentene har mer treningsrettete fag, praksis og skriving av masteroppgave.

Komplementerer hverandre

Dagens masterprogram ved HiMolde gir forståelse og kunnskap om lagidrett på et administrativt nivå. På Island er derimot studiet mer praktisk rettet mot selve trenergjerningen.

– Vi har ikke så mye sport science, som f.eks. fysiske tester, treningslære og prestasjonspsykologi, så dette er et godt tilbud til de som i større grad vil følge trener- og utøversporet på masternivå, sier Oskar Solenes.

Internasjonale samarbeid

Samarbeidet med universitetet i Reykjavik er et av flere samarbeid internasjonalt for Høgskolen i Molde.

Fra før har høgskolen samarbeid med universitet og høyskoler blant annet i Liverpool, Mainz, Gent og Malmö.

Gjennom et europeisk utvekslingsprogram, Erasmus, kan studentene bytte ut inntil ett år av studiet i Molde med et tilsvarende studium ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i Europa.

– Vi mottar langt flere utenlandske studenter enn vi sender ut, men vi håper at en slik «ferdig pakke» som vi nå tilbyr vil motivere studenter til å søke ut. Island er et lite land, men svært spennende, også når det kommer til idrett, sier Oskar Solenes.

Beriker idrettslivet lokalt

Høgskolen i Molde har god erfaring med å ta imot islandske studenter.

– Samtidig som de er flotte studenter, har de bidratt positivt inn i lokalidretten både innen fotball og håndball, forteller Solenes.

Voksende marked

– Vi ser igjen våre studenter fra bachelor- og masterprogrammene våre som ledere på klubb, krets og forbundsnivå.

– Det er alltid spennende å starte opp et nytt studietilbud, og vi har stor tro på at dette vil treffe markedet. Idrett er et voksende marked. Det er ikke lengre bare de aller største klubbene som ansetter trenere og ledere, sier Solenes.

Høg kompetanse i barneidretten

Island har de siste åra lykkes godt i lagidretter, sist i fotball EM.

– Det vil bli spennende for våre studenter å få innblikk i islendingenes treningsfilosofi. Helt ned i barneidretten har islendingene høg fokus på utdanning og kompetanse for trenere og ledere, sier Solenes.

Solenes, Birnir Egilsson, doktorgradsstipendiat og Geir Oterhals, studieleder sport management besøkte fotballklubben Breidablikk på sin tur til Island i februar.

– Det var spennende å se hvordan de organiserte treningene. De hadde 90 barn samlet i hallen – fordelt i ulike grupper og stasjoner etter evne og nivå. Det slo meg at det var svært ulikt mye av det vi ser her heime, sier Solenes.

Spent på responsen

Først etter søknadsfristen 15. april vil skolen få oversikt over hvordan responsen på studiet blir.

– Nå er det er lagt til rette for et godt opplegg, så er det opp til oss, sammen med studentene, å få satt det ut i livet, sier Oskar Solenes.