Kulturminnet Vasskor

Stadnamna er ein kulturarv som har levd samanhengande både eitt og to tusenår. Bevisstheita om at namna er gamle, gjev landskapet ein historisk dimensjon; dei fortel oss om korleis forfedrane orienterte seg i landskapet. Namn er slik ein kulturell rikdom.

Stadnamn har levd først og fremst i talemålet. Difor er òg dialektforma av namnet sikraste opplysningane om opphavet. Då det voks fram ei sterkare statsstyring på 1500-talet, kom det skrivne skatteregister som ramsa opp gardane, men då var dansk blitt skriftmålet i Norge, og stakkarane som skulle skrive opp, streva med å finne bokstavar for dei norske lydane. Dessutan forstod dei ikkje alltid kva namna betydde, og gjetta seg til eit eller anna som gav meining på dansk. Her oppstod mangt som er til underhaldning i dag, slik som når Klæbu blei skrive Kledeboderne, Snåsa blei til Sneaasen, osv. Fullt av misforståingar og hjelpeløyser. Slike namn er ikkje rekna som kulturarv, sjølv om dei illustrerer godt korleis det oppstod forvirring.

Då det på 1800-talet kom på tale med revisjonar av namneverket, var studiet av både historie og språk blitt vitenskap, slik at ein no la vinn på å finne fram til det som var historiske faktum og språkleg rett. For å komme fram til slikt var det utvikla metodar og teoriar ein kunne bruke. Dette var ikkje meir underleg enn at astronomien eit par-tre hundreår før hadde gjort framsteg som vitenskap ved å ta i bruk betre kikertar og meir nøyaktige reknemåtar. På den måten kunne Kopernikus, Galilei og Kepler påvise at det var jorda som gjekk rundt sola og ikkje motsett. Det blei dei ikkje populære for.

Det blei eit langt arbeid å rydde opp i namna, og det arbeidet varer enno. Eit gjennomgåande problem er at misforståingane frå dansketida blir opplevd som sanning og faktum.

Striden om Vasskor på Eide avspeglar nettopp det. Sett ut frå dialektuttalen må det namnet komme av Vasskord på gammalnorsk, dvs. Vass+skord. Førsteleddet er den forma av ’vatn’ som me brukar i samansette ord, jf. Vassenden. Skord var ordet skard i fleirtal; for i eldre norsk blei a-en i inkjekjønnsord eintal til o i fleirtal, slik me framdeles har det i bøyinga ’barn – born’, uttalt «ban – bånnj» på dialekten vår. Difor heitte det altså ’eit skard – fleire skord’.

Første gongen ein ser dette namnet i skrift, i 1590, forstod oppskrivaren namnet, og han skreiv då Wattneskar. Han forstod at det gjaldt både vatn og skar, men han frykta vel at den norske forma vass- ikkje blei forstått av danskane og skreiv dermed grunnforma vatn. 53 år seinare kjem vokalen o inn (altså fleirtalsforma), og utpå 1700-talet dukkar sisteleddet opp med den misforståtte skrivemåten –gaard. Siste skribenten forstod nok ikkje førsteleddet heller, for elles hadde han skrive Wandgaard.

Det er kanskje ikkje så rart om f.eks. ein fremmend tolkar på den måten, for han kjente gjerne til at forma gåL fanst på Austlandet. (Her skriv eg L for tjukk l.) Og om det står g eller k etter ein s, er umuleg å avgjere, for uttalen blir den same. Sei f.eks. ‘vassgrav’ og ‘vasskrav’ på naturleg måte; då merkar du at uttalen er den same! Dermed kan altså utaforståande mistolke namnet Vasskord når dei ikkje er klar over at forma gåL ‘gård’ ikkje høyrer til i nordmørsdialekten.

Då namna blei innsamla og dokumentert i nøyaktig lydskrift kring 1900, blei dette namnet lydskrive som VasskoL (altså med tjukk l). Denne uttaleforma er òg registert kring 1980, og for alt eg veit seinare. Det er akkurat denne uttalen ein ventar seg i nordmørsk ut frå den gammalnorske forma Vasskord. Eide og nokre andre delar av Nordmøre har hatt tendens til å ha tjukk l i mange ord med ’rd’ i gammalnorsk (og med slik bokstavering framdeles), og difor blei det rapportert om former som «gaL, skaL, boL, haL, noL, jeLe» osv. for ‘gard, skard, bord, hard, nord, gjerde’ frå Eide f.eks. i 1947. På romsdalssida av Fræneidet heiter det derimot «gar, skar, bor, har, nor, jere» med r.

Samanhengen frå tradisjonell uttale tilbake til Vasskord i gammalnorsk er heilt klår, like opplagt som at jorda går rundt sola. Det er innsikta i denne opphavleg betydninga som er kulturarven. Etter lova om normering av stadnamn er det ikkje opning for å ta inn namneformer som gjev gale innhald til namna.

Etter mykje att og fram gjennom nokre år har ei nemnd og Kartverket komme med «kompromiss»-forma Vasskor utan d. Kan hende er det eit klokt kompromiss når det har vore uro. Ein har uansett kopling til det rette ordet skar, som på nynorsk kan skrivast både med og utan d. Dessutan blir tjukk l i nyare tid bytta ut med r i dialekten på Eide i andre ord òg, slik som i f.eks. «har» og «jor» for ’hard’ og ’jord’.

Eit språkleg kulturminne skal peike bakover. Det er som for materielle kulturminne. Har ein ei middelaldersk stavkyrkje eller eit stabbur, kan ein ikkje byggje om til garasje. Eit lovverk hindrar slikt. På grunn av midlertidig vanskjøtsel har ein ofte måtta rette opp att bygningar for å få fram den opphavlege konstruksjonen. På den måten har kulturminnet på ny kunna gje oss betre historisk innsikt. Ikkje-materielle kulturminne har tilsvarande lovvern som materielle. Heldigvis.

Me får tru det her går som andre stadar. I Trøndelag er dei no glade for at skrivemåtane er Klæbu og Snåsa - og ikkje noko heilt anna.