– Frieriet mot Trøndelag er ut av alle proporsjoner

– Hele debatten er jo basert på at vi ikke liker Molde og Romsdal. Hele utgangspunktet blir jo helt feil, sier Aukan som mener han har både statistikk og fakta å holde seg fast i.

Det er avisa Nordvestnytt, lokalavisa for Aure og Smøla, som har et lengre intervju med lokalpolitikeren. Både i Aure og på Smøla snakkes det om ressursbruk med både kommunereform, og nå regiontilhørighet, som noe som kunne vært brukt til noe annet.

– Hva hvis all denne energien hadde blitt brukt til å skape noe i egen kommune i stedet. Det er mer enn nok av oppgaver å ta tak i, i så måte. Hvis vi kikker inn i de siste talla, for 2014 til 2015, så ser vi at det bare i Aure er en reduksjon på 70 arbeidsplasser. Dette betyr ikke at alle disse har flytta fra Aure. Nei de reiser på jobb til Kristiansund og andre steder i fylket. I de samme statistikkene har vi også et klart bilde i forhold til dagens pendlerstrøm. Fra Aure så er det 27 som pendler til Hemne, mens det er 29 som pendler til Molde. Kjenner meg over hode ikke igjen i situasjonsbildet som blir beskrevet. Det er jo Kristiansund og Molde som er de vi må samarbeide med, sier Aukan, som legger til at det for Halsa, hvor det er bestemt at de skal slå seg sammen med Hemne, nesten er ingen koblinger mellom de to kommunene.

Molde er næringkommune nummer 1

Aukan mener at det nå er behov, for å få fakta på bordet, og å legge stridighetene med Molde, først og fremst basert på følelsene rundt sykehussaka, fra seg.

– Når det gjelder helseforetaka, så er dette et statlig anliggende. I Aure så er vi, og som de tydelige talla viser, bundet opp mot Kristiansund og Molde. Aure er en del av næringsklyngen i Møre og Romsdal, og Molde er om vi vil eller ikke, næringskommune nummer en i fylket. Alt dette legges det teppe over, fordi det ikke passer inn i fortellinga og den pågående kampen mot Molde. Et eksempel er FSV-rederiet, som i dag har teknisk sjef fra Leira, hvor det er mange fra Tustna som jobber, hvor båten er bygd i Halsa, og utrusta i Mjosundet og hvor alle de store aksjonærer er fra Molde.

Ute av fatteevne

– At Kristiansund en gang tenker tanken på å skulle konkurrere om gunsten med Trondheim by. I tillegg til Namdalsregionen, Steinkjer, Verdal og Levanger samt Stjørdal. I eget fylke er Kristiansund regionsenter på Nordmøre, og kun med Molde som nærmeste by. En by som det kan oppnås synergieffekter med. Molde har foruten Kristiansund kun Ålesund å oppnå det samme med. Hvis vi ser til Trondheim, så har byen økt med 55.000 innbyggere bare siden 2002. Like mye som det er folk i hele Nordmøre til sammen. Fullstendig ut av min fatteevne, at det da er en dårlig ide å heller orientere seg inn mot Møre og Romsdal. Kanskje det mest innovative fylket i hele landet. Selv om en ser bort fra oljen, så er Møre og Romsdal landets definitivt største eksportfylke målt i eksport per arbeidstaker. Nordmøre sett under ett har faktisk en eksport per arbeidstaker som er tre ganger høyere enn Trondheimsregionen.

KrF-politiker Aure trekker også frem at det nå jobbes med høgskole etablering i Kristiansund i samarbeid med Molde og Volda. Han mener vekstpotensialet er stort i fylket. Nå mener han politikerne må konsentrere seg om lokal politikk.

– Stortingsflertallet har konkludert for lengst at det ikke blir noen forandring. Nå må ordførerne på Nordmøre begynne å bruke tida si på noe fornuftig, sier Inge Aukan.