- Har blitt mer gaupe i Nesset

Lørdag ble det skutt to gauper i Ranvika, og onsdag kveld ble det påkjørt en gaupe ved Buggestranda, halvannen kilometer fra Eresfjord.

- Påkjørselen skjedde vel omtrent halv åtte, jeg fikk melding ca. klokken 8, forteller Oddvar Mittet. Som ettersøktsjeger i kommunen viltnemd, dro han ut for å sjekke den påkjørte gaupa.

Han kontrollerte dyret, og etablerte kontakt med Statens Naturoppsyn om videre oppfølging. Gaupa var på 18 kilo, altså veldig stor.

- Det er overraskende at den er påkjørt, gaupa er jo ganske sky. Det er stort sett vilt som blir påkjørt. Det er også overraskende at den som kjørte ikke har meldt seg, en må jo ha merket det når man kjører på et såpass stort dyr, sier Mittet.

Mye gaupe

Han har et klart inntrykk av at det er mye gaupe i Nesset nå.

- Det er nokså mye gaupe, jeg hører at folk har sett spor her i Vistdalen hvor jeg bor sjøl også. Til og med på Vistdalsheia skal det være observert gaupe tidligere i vinter, sier Mittet.

- Det er helt sikkert at bestanden har tatt seg opp i Nesset, det er mye gaupe her nå, sier Mittet.

Sjøl har han ikke vært ute og sett påkjørt gaupe.

- Det blir stort sett viltpåkjørsler jeg er ute og registrerer. Denne gaupa ble påkjørt et sted hvor terrenget er veldig bratt, et veldig krevende jaktterreng, sier Mittet.

Fri jaktkvote

Jakta er åpen på Gaupe i Nesset ut mars måned, og det kan felles ubegrenset med dyre, ettersom det er kvotefri jakt. Årsaken er at det ikke er noe mål å ha en fast gaupebestand.

Forrige jaktsesong ble det felt 4 gauper i Nesset, totalt 6 i Romsdal, som var det høgeste tallet på 130 år.

Viltnemd Mittet merker at gaupene engasjerer mange.

- Mange var nyskjerrige og tok kontakt i går kveld for å få opplysninger om dyret som var påkjørt, sier han.

Ingen har meldt seg

Politiet i Møre og Romsdal har enda ikke hørt noe fra bilføreren som kjørte på gaupa.

- Det er et hendelig uhell å kjøre på et dyr, og er ikke ulovlig. Det er derimot ulovlig å kjøre fra dyret uten å melde fra, sier operasjonsleder Frode Gjøsund.

- Det er det samme om det er en gaupe, hund, rådyr eller hjort. Det handler om dyrevelferd, at ingen dyr skal ligge igjen skadet og lide. Vi oppfordrer vedkommende til å melde seg, det blir ikke noen straffesak.

Gjøsund sider det aldri er feil å melde fra til politiet. Han minner også om at det kan lønne seg.

- Forsikringsselskapene belønner de som tar kontakt med politiet. Da stryker de egenandelen og bonustap, sier operasjonsleder Gjøsund.

Hund påkjørt

Han forteller at det var påkjørt en hund ved Aureosen i Dræna rett før klokken 23 onsdag kveld, hvor sjåføren heller ikke meldte seg.

Eieren kom til stedet, og tok seg av hunden.