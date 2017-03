Frikjent for voldtektsforsøk

En romsdaling midt i 20-åra fikk redusert straffen fra fire år til ett år og åtte måneder etter at han ble frikjent for forsøk på voldtekt mot sin tidligere samboer. Han hadde anket til lagmannsretten etter at han i Romsdal tingrett fikk fire års fengsel for omfattende mishandling av samboeren.

Lagmannsretten frikjente mannen for voldtektsforsøket, og dermed ble straffen redusert. Lagmannsretten mente at alle de andre punktene mannen ble dømt for, kvalifiserte for ett år og åtte måneders ubetinget fengsel.

I tingretten ble mannen dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til sin tidligere samboer. Dette ble opprettholdt av lagmannsretten.

Retten beskrev saka som at kvinna levde i et regime med utrygghet og vold som varte nesten hele samlivet på knapt to år.