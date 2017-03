Bobil-giganten blir enda større

Kroken Caravan Åndalsnes har vokst ut av lokalene sine. Nå investerer de 15 millioner kroner og åpner Midt-Norges største caravanverksted.

Kroken-konsernet har kjøpt et nytt bygg på 1.000 kvadratmeter på Øran Vest i Åndalsnes. Nå er bygget pusset opp og tilrettelagt som et topp moderne caravanverksted. Verkstedet blir det største i sitt slag i Midt-Norge, og daglig leder i Kroken Caravan Åndalsnes, Svein Erik Gråberg sier at de ønsker å tilby kundene en komplett pakke.

Det nye verkstedet vil tilby omfattende service- og reparasjonsarbeid på alle bobiler og campingvogner, og Kroken forhandleren ønsker at det skal være et verksted for alle. Den totale kapasiteten ved verkstedet øker fra 5 til 14 enheter.

– Målet er å ha verkstedet i gang innen 1.april, for å kunne hjelpe kundene våre før høysesongen, sier Gråberg.

Kroken Caravan Åndalsnes er en avdeling i Kroken Caravan Detalj AS, som eies av Kroken-gruppen. Avdelingen i Åndalsnes har 12 ansatte, og omsatte for 100 millioner i 2016. Kroken Caravan Import, som er markedsledende i Norge innen caravanbransjen, har sitt utspring i Åndalsnes. Kroken-konsernet har en samlet omsetning på nesten en milliard norske kroner.