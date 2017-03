Lyser ut før sommeren

Det opplyser prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

I dag var hun invitert av Haram Næring og Innovasjonsforum for å orientere om framdrifta for Nordøyvegprosjektet. Samferdselsprosjektet til drøye 3,5 milliarder kroner vil skape ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv. Og Statens vegvesen jobber nå med konkurransegrunnlaget for kontraktene som skal lyses ut.

Ulik størrelse

– Vi planlegger ut fra at bompengeproposisjonen blir behandlet i Stortinget før sommeren. Så vi skal være klar til å lyse ut første kontrakten til sommeren i år, sier Nærø. Vegvesenet starter med fire kontrakter på forberedende arbeid.

– Dette er forskjæring på tunneler og opparbeiding av riggareal på de ulike øyene. Vi regner med at bygging på disse kan starte i oktober, og være ferdig til rundt januar neste år, sier prosjektlederen. Da skal de to store kontraktene lyses ut.

– Vi har delt disse opp i tre prosjekt. To byggekontrakter på veg, tunnel, bruer og sjøfyllinger. Disse lyses ut i 2018. I 2019 lyses totalentreprisen på elektroinstallasjoner for hele strekninga ut, opplyser Nærø.

Ringvirkninger

Nærø mener at de fire første «små» entreprisene er tilpasset små og lokale entreprenører.

– De neste store kontraktene vil være aktuelle for nasjonale og internasjonale entreprenører. Men de har jo i sin tur behov for underleverandører, sier Nærø. Men understreker at de ikke kan forfordele noen.

– Vi er bundet opp av regelverket for offentlige anskaffelser, så alt må ut på normale anbudskonkurranser, sier hun. Hun våger seg likevel ut på kvalifisert gjetting om at en del vil dryppe på lokalt og regionalt næringsliv.

– Det vil jo også være behov for både mat, reinholdstjenester, båtskyss og liknende, sier hun.

Mange tar kontakt

Nærø bekrefter at Statens vegvesen allerede får mange henvendelser fra folk som ønsker informasjon om prosjektet og som ønsker å bli med på det.

– Veldig mange kommer til å bli involvert i dette kjempeprosjektet, mener styreleder i Nordøyvegen Bjørn Sandnes.