Amfi Roseby og Molde Storsenter kan bli gigant

– Hele Amfi Roseby-, Lingedals- og Moldegårdsområdet kan bygges innenfor en felles ring. Da snakker vi om et område som fort vil håndtere en årlig omsetning på mellom to og tre milliarder kroner. Det ville komme relativt høyt på lista over de største kjøpssentrene i Norge, sier Stig O. Jacobsen.

Han sitter i dag i styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA og styrene i alle de tre Thon-eide kjøpesentrene i Molde, men presiserer at han i denne sammenheng uttaler seg på egne vegne.

Stig O. Jacobsen etablerte sammen med sin kompanjong Erik Berg i sin tid både Roseby og Molde Storsenter, og var sentral i utviklingen av Moldetorget. De etablerte også Futura i Kristiansund, og bygde ut Stormoa, som i dag er en del av Amfi Moa i Ålesund.

– Kan Amfi Roseby og Molde Storsenter bli ett kjøpesenter?

– Det er selvsagt et spørsmål eieren må ta standpunkt til, sier Stig O. Jacobsen. Eieren vil si Olav Thon.

Mulighet

– Gjennom at det blir frigjort arealer som følge av bilbyen, har Molde nå en mulighet reguleringsmessig for å legge til rette slik at de frigjorte eiendommene kan benyttes i handelssammenheng. Det er også viktig å se på hele infrastrukturen i området, og sørge for at det blir god tilgjengelighet mellom de to sentrene som ligger der i dag, både med tanke på parkeringsløsninger og mjuke trafikanter. Dette er en utfordring inn mot kommunen, sier Stig O. Jacobsen.

Han viser til at kommunen handel tidligere har sagt nei til varehandel fra Harald Hustad-bygget østover til Glamox for at de skal være kontor – bl.a. for offshorevirksomheten.

Molde med god status

– Det er nå fokus på det som skjer i Ålesund, med ei stor utbygging på Amfi Moa – og planer om veger som bringes oss enda nærmere dit. Så langt har Molde som handelsby en god status. Det er ei positiv utvikling for alle tre kjøpesentrene i byen. Handel er på en måte alles kamp mot alle. Sett over tid, har de tre Møre-byene kanskje vekslet litt på å ha ledertrøya. I mange år fra 1990-tallet og utover, hadde Molde på sett og vis ledertrøya i forhold til nabobyene. Så har vi de siste åra opplevd at både Kristiansund og Ålesund har hatt store utbygginger med kjøpssenter og handelsbygg. Det har vært vel så stor aktivitet i de to nabobyene som i Molde. Men vi må huske at vi de siste åra har hatt utvidelser både av Roseby – og ikke minst byggingen av Molde Storsenter, sier Jacobsen.

Moldes store mulighet

– Moldes store mulighet er at en kan bevare et oppegående sentrum, samtidig som kjøpesentrene ligger tett inntil. Ålesund er i ferd med. å bli to byer, med Moa-byen og sentrum. Handelen har blitt sterkt redusert i sentrum. I Molde kan en oppleve kultur, arkitektur og handel med kjøpesentrene midt i, sier Stig O. Jacobsen.

Samtidig legger han ikke skjul på at Ålesund er en betydelig større by enn Molde, og drar til seg nye kjeder først. Sp \kommer de til mindre byer.

– Ikea kommer nå til Spjelkavika?

– Ja. Det er kanskje litt trolldom forbundet med Ikea. Men kjeden kommer etter hvert nå ut i flere og flere byer. Også mindre byer. De følger den trenden mange kjeder opplevde. Om Ikea blir «alminneliggjort» vet vi ikke, men vi har hørt at også de eksperimenterer med et konsept som krever lite areal, sier Stig O. Jacobsen.

Møreaksen

Han kommer også inn på Møreaksen, og sier at en i Molde ikke må bli deprimert om byene kommer et hakk nærmere hverandre.

– En veg kan kjøres begge veger. I dag har folk mye fritid, og ønsker gjerne å ta seg en tur. Shopping er også underholdning og opplevelse. Jeg er nokså sikker på at de som går og trør på Moa til daglig, også vil lufte seg selv og bilen andre vegen. Det er muligheter, Det handler om å være framoverlent og utvikle videre det vi har. Konkurranse er naturens lov. Det er mulig å utvikle Molde videre med nye handelsaktører, sier Stig O. Jacobsen.