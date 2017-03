– Molde klarer seg godt som handelsby i konkurransen med Moa

MOLDE: De tre kjøpesentrene Amfi Roseby, Molde Storsenter og Moldetorget i Molde hadde i fjor en samlet omsetning på 1.994 millioner kr. Amfi Moa hadde 2.850 millioner kr. To av de tre kjøpesentrene i Molde hadde i 2016 større prosentvis omsetningsvekst enn Amfi Moa.

Klarer seg godt

– Utviklingen i tallene viser at handelsbyen Molde klarer seg godt, med vekst for alle tre kjøpesentrene, sier daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum.

– Vi har ennå ikke fjorårstallene for sentrumsbutikkene som ligger utenfor kjøpesentrene. Men oppsummert er det store bildet at vi ikke har merket noe økt press fra Moa. Vi vil alltid ha konkurranse, enten det er fra Moa eller det er fra nettbutikker. Vi kan ikke være redd for konkurranse. Vi må ha et konkurransedyktig tilbud som gjør at vi hele tiden er attraktive, sier Britt Flo, som legger til at det så langt har gått veldig bra.

– Blir utfordringen for Molde større når Ikea kommer til Spjelkavika?

– Med Ikea blir det enda viktigere at Molde utvikler et attraktivt sentrum, som gir byopplevelse. Vi må knytte sentrum og kjøpesentrene enda tettere sammen. Moa er en handelsmaskin. Molde har en egenart og attraktivitet som gjør byen interessant, sier Britt Flo.

Økt omsetning

Amfi Roseby økte omsetninga fra 928 millioner kr i 2015 til 979 millioner kroner i fjor, en vekst på 5,4 prosent. Molde Storsenter økte fra 757 millioner kr i 2015 til 773 millioner kr i fjor, en vekst på 2,0 prosent. Moldetorget økte fra 232,8 millioner kroner i 2015 til 242,0 millioner kroner i 2016, en vekst på 3,9 prosent.

Sandvika Storsenter i Bærum var i fjor landets største kjøpesenter, med en omsetning på 3,3 milliarder kroner.

Amfi Moa i Ålesund kom på fjerdeplass, med en omsetning på 2,8 milliarder kroner, etter en vekst på 2,4 prosent.