Vil vise ny film med Romsdalsaksen

Romsdalsaksen har ordinær generalforsamling med aksjonærene på Vestnes fjordhotell torsdag kveld. Det er totalt tegnet 143 aksjer med 71 aksjonærer. I etterkant av generalforsamlingen vil Romsdalsaksen ha et åpent informasjonsmøte for presse og publikum.

Her vil Romsdalsaksen AS vise hvilken framdrift de har hatt siden 6. desember, og de vil vise en revidert animasjonsfilm av Romsdalsaksen m/Eksportvegen E136.

– Geir L. Kjersem er prosjektansvarlig for flytebroer hos LMG Marin, og han vil gi en generell presentasjon av flytebroteknologien som er foreslått for Romsdalsaksen. Han vil også kommentere en del påstander som er framsatt om teknologi og prosjektkostnaden for Romsdalsaksen, sier Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.