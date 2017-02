Norgesmester i poker

To dager før sin egen bursdag, skrev Karl Fredrik «kAlligator» Røsok sitt eget navn på listen over norgesmestere online 2017. Det skriver poker.no

23-åringene satt etter to dager spill igjen alene igjen med alle de over 15 millionene chips i spill i Main Event i online-NM. For dem får han mer enn 11 800 euro, et par sorte norgesmester-tøfler og billett til Main Event i NM i Dublin.

Minutter etter at seieren var i boks sier Karl Fredrik Røsok til poker.no at han egentlig hadde tenkt å prioritere studier og droppe NM i vår. – Men nå må jeg få bestilt billett, sier han. Røsok studerer til daglig i Trondheim.

– Jeg følte jeg hadde bra kontroll da vi var fireveis, uttaler Røsok.

Han var nummer syv på chipcounten etter at dag 1 av Main Event i online-NM var ferdigspilt natt til mandag. det var 131 spillere som tok seg videre til dag to.

Norgesmestere online 2017:

PLO: Per Kjetil Hoff

Fixed Limit: André Bye Berg

Ladies Event: Anneli Waleniussen

Seniors event: Magne Andreassen

8-Game: Øystein Godeng

Heads Up: Ludvik Stranden

Turbo: Martin Hanitz

Freeroll: Espen Wiig

Main Event: Karl Fredrik Røsok