Nå er den nye båten på plass

Pendlerne har nok merket det allerede. MS Jektøy er satt inn i ruta som hurtigbåt mellom Molde og Vestnes. Hverdager er den også innom Sekken 06.30.

- MS Jektøy kan ta 147 passasjerer, som er lik kapasitet som MS Tiderose har, opplyser Benedicte Bjerkvik ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den gamle båten MS Tiderose ble brukt årets to første måneder i en overgangsfase. Den nye båten kommer nemlig rett fra verftet.

- Båten er bygget av brødrene Aa, forteller Bjerkvik.

Det er fylkeskommunen, med Fram, som står for driften av sambandet. Fra nyttår tok rederiet Boreal Sjø over som operatør, etter at de vant anbudsrunden.

- Kontrakten er på 8 år, med en opsjon på intill 2 år, sier Bjerkvik.

Boreal er et stort nasjonalt transportkonsern. Bussavdelingen i selskapet tok over busskjøringen på flere strekninger i distriktet fra nyttår.