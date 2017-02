Anker erstatning til vestnesmann

Tidligere i februar dømte Romsdal tingrett Tryg Forsikring til å betale en vestnesmann 11,7 millioner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og sakskostnader.

Mannen fikk konstatert spiserørskreft i 1999, etter å ha jobbet på en plattform i Nordsjøen siden 1980. Han fikk senere også påvist eksem, og ble etter hvert helt ufør. Bare 42 år gammel måtte han slutte i jobben.

Av de nærmere 12 millionene som vestnesmannen er tilkjent, skal 10,2 millioner utbetales nå. Halvannen million er allerede utbetalt av forsikringsselskapet.

Oljearbeider fikk nesten 12 millioner etter kreftdiagnose Vestnesmann fikk kreft etter arbeid på plattform - tilkjent nesten 12 millioner kroner i erstatning.

Fryktet en anke

Da Rbnett snakket med mannen etter at dommen hadde falt, fryktet han en anke.

– Jeg håper inderlig at dommen blir stående, men vil ikke kommentere saken før det er avklart om den blir anket. Dette har vært en lang og slitsom prosess for meg. Det har også vært lang ventetid fra saken var oppe i Romsdal tingrett i oktober, til dommen falt, sa han.

Ny rettsrunde

Onsdag 1. mars var fristen for å anke til lagmannsretten. Tirsdag skriver NRK at det blir en ny runde i retten.

– Jeg hadde selvsagt håpt at det håpet at det var slutt, at det var over, men jeg er ikke så veldig overrasket, sier mannen til nettstedet.

Informasjonssjef Ole Irgens sier til NRK at Tryg Forsikring mener dommen er feil:

– Tryg forvalter premiene til kundene våre, og vi kan ikke betale ut erstatning i denne størrelsen når vi mener dommer er feil. Tryg forstår at en anke kan oppleves som en belastning for kravstiller, og det beklager vi.