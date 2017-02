– E39 blir for dyr

Statsminister Erna Solberg (H) delte ut sentrale biter fra Nasjonal transportplan på Arna stasjon i Bergen tirsdag.

Solberg kunne presentere nyheter om E16 Arna-Stanghelle, Ringvei Øst, Sotrasambandet og Hordfast.

Hordfast (E39) skal gjennomføres, men Solberg understreket at man må vurdere kostnadsnivået. Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner, men prisen er nå oppe i 43 milliarder.

Spørsmålet er nå hva dette får å si for Møreaksen som er en annen del av ferjefri E39 langs hele kysten.

– Aldri fornøyd

– Vi vet at det er mange utfordringer i dette fylket. Rasutfordringer, svingete veier og jernbane, dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold. Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.

E16 mellom Arna og Stanghelle er et av prosjektene som prioriteres. Risikoen for ras og stengte veier, samt omkjøring som ikke møter dagens krav, er bakgrunnen for at veien prioriteres, gjorde Solberg klart.

– E16 skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Jernbanebiten bruker litt lengre tid, sa Solberg.

Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn er et annet samferdselsprosjekt som ligger øverst i bunken. Det er planlagt ti kilometer med firefeltsvei, og veien finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.