Vil ha annet fokus på E39

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal holdt årsmøte på Vestnes lørdag 25. februar. Der ble det blant annet vedtatt å satse på nullutslippsferger i stedet for å bygge Møreaksen og fergefri E39.

– Fergefri E39 er en håpløs idé, som vil koste samfunnet flere hundre milliarder, øke utslipp og rasere natur, sier stortingskandidat for Møre og Romsdal MDG, Lage Nøst fra Molde.

Ledene på teknologi

Nøst mener at at elferger kan gi nye, grønne jobber.

– Norge er ledende på nye lav- og nullutslippsferger, men stortingsflertallet vil likevel slå beina under denne framtidsnæringen ved å utradere hjemmemarkedet for ferger på Vestlandet.

De Grønne mener fergeavgangene må bli flere, og at ferger bare kan erstattes med bro eller tunnel dersom det er i tråd med klimamålene:

– Vi mener fergeavløsningsprosjekter bare bør gjennomføres dersom det legges frem et tydelig positivt klimabudsjett for prosjektet, som viser at det er i tråd med Norges forpliktelser i henhold til Parisavtalen, sier Nøst.

– Moderne samferdselspolitikk handler om å ta i bruk grønn teknologi for å sikre framkommelighet, samtidig som vi reduserer forurensning og beskytter naturen. Det handler ikke om å bygge mest mulig gigantomane veier, sier Nøst.

Fergene er viktig for turisme

– Ferger er kultur og turistattraksjon i seg selv, gjerne med kortreist mat, mener Nøst.

Han trekker frem enda et eksempel.

– Sykkelferie i Møre og Romsdal blir et mareritt, dersom man i stedet for et kjærkomment avbrekk med ei svele, må kave seg gjennom den ene klaustrofobiske undersjøiske tunnelen etter den andre, sier Nøst.