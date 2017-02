Tente på sitt eget hotell

Natt til 25. november i fjor brant Selje hotell i Sogn og Fjordane ned til grunnen. Hotellet var vinterstengt, og ingen ble skadd i brannen.

Uken etter ble tre menn pågrepet og siktet for brannstiftelse eller medvirkning til dette. Politiet mente det var mye som tyder på at brannen ble påsatt.

Mandag melder NRK at den var den administrerende direktøren som står bak brannen. I et avhør innrømte mannen at han hadde kjørt ens ærend fra Stockholm til Selje for å brenne ned sitt eget hotell.

– Det er en lette å få vite at han har tilstått. Da har de i alle fall kommet et godt stykke lenger i etterforskningen, sier tidligere eier av Selje hotell, Gerd Kjellaug Berge, til nettstedet.

Ifølge NRK er direktøren og hans to brødre er siktet for grovt skadeverk og bedrageri, med en strafferamme på inntil 15 år. Fjordens Tidende (krever innlogging) skriver at politiet ser nærmere på om det er bevis for at de tre har drevet med hvitvasking av penger.

Hotellbrann i Nordfjord Selje hotell har fått store skader.