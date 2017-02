Storsatsing på nettbutikk

Butikken O.E Strande i Storgata har stått i front for interiørkjeden Designforevig sin satsing på nettbutikk. Blant annet har de latt sin medarbeider Gunhild Oterhals, ta jobben som sjef for nettbutikken.

– Nettbutikken er helnorsk, med administrasjon her i Molde og lager i Skien som gjør at vi kan levere raskt og trygt i hele Norge, forteller Oterhals.

Hun har jobbet med nettbutikken i om lag et år, og den åpnet for fullt rett før jul. Inntjeningsmodell skal sende hele overskuddet tilbake til butikkene i tillegg til at butikkene også får inntektene når kunder velger å hente varen i butikk.

Må være på nett

– Vi tror sterkt på at vinnerne er de som kombinerer fysiske butikker med netthandel, og vi tror også kunden gjerne vil handle lokalt om tilgjengeligheten og teknologien spiller på lag, sier Oterhals.

Eier av butikken i Molde, Karl Erik Rønnestad, er tydelig på at internett er en viktig plattform for butikkens framtid.

– Skal vi fortsatt være med, må vi være der kundene er. Det er på nettet informasjonen flyter. Sjøl om de ikke nødvendigvis kjøper på nett, så henter de informasjon på nett. Vår butikk må dukke opp når folk sitter på mobilen og søker etter produkt, eksemplifiserer Rønnestad.

Mye av 2017 kommer til å bli brukt på å optimalisere nettbutikken. I år 2020 håper han omsetningen er rundt 12 millioner. Prosjektet er langsiktig, og investeringen er betydelig.

Dyrere enn fysisk butikk

– Så langt har nettbutikken kostet 5–6 millioner. Det er like dyrt å lage en nettbutikk som en fysisk butikk. Sjøl om kostnaden blir fordelt på alle 25 butikkene i kjeden, er det en betydelig satsing. Men vi må bruke de musklene vi har og tenkte framover.

– For OE Strande sin del er dette en betydelig investering økonomisk, men vi ser det også som en enorm mulighet for oss som lokal butikk å nå ut til hele Norge.

– Målet er at nettbutikken skal bli den største butikken i kjeden, sier Rønnestad.

Butikken i Molde er en av de større butikkene i kjeden, bare slått av butikkene i storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger. I 2016 var omsetningen i Molde over 12 millioner kroner, med et driftsresultat på litt over 500.000 kroner.

– Vi merket som mange andre i Molde at det har skjedd ting i markedet, så vi er rimelig godt fornøyde. Det har vært en iherdig innsats av damene i butikken for å dra i land det resultatet vi har fått, sier Rønnestad.