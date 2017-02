Regionstruktur og frivillighet

Flere partier, særlig Ap og Sp, hevder at de er imot bruk av tvang i kommune- og regionreformen. Ap sier rett ut at hvis de kommer til makten, så vil de nye kartene bli lagt i en skuff. Bare frivillige sammenslåinger vil overleve. I praksis innebærer dette en sementering av dagens struktur, og bl.a. Møre og Romsdal er nærmest garantert å bestå som eget fylke.

Likefullt jobber flere kommuner på Nordmøre med utredninger om de bør slå seg sammen med Trøndelag. Riktignok har Orkidé skrinlagt en felles trønderstrategi, men 6 kommuner jobber fortsatt med disse planene. Her er Kristiansund motoren som skal gi dette arbeidet framdrift. Ordfører Ingunn Golmen i Aure sier at i Kristiansund er sykehussaken bakteppet for dette ønsket om å bytte region, mens de andre kommunene også har egne grunner.

Det avslører en sviktende logikk og en følelsesbasert politikk, når en sak som fullstendig er helseforetakenes domene, er grunnlaget for ønsket om å bli trøndere. Det var jo bl.a. trønderne i HMN som stemte mot Nordmøres ønske om å lokalisere fellessykehuset til Storbakken. Regionene har absolutt ingen innflytelse i sykehussaken.

I Kristiansund ønsker man seg flere statlige arbeidsplasser, særlig etter at de nå mister sitt lokalsykehus. De krever at fylket internt overfører statlige arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund. Dette omtales så dekkende i Kristiansund: Molde må blø. De eneste som tidligere har forsøkt dette var Ap under statsminister Stoltenberg. Da sendte helseminister Strøm-Erichsen statssekretær Ingebrigtsen, som forlangte overfor styreleder Almlid i HMN at nye Molde sykehus på Eikrem måtte flyttes nært Kristiansund.

For å få til dette satset Kristiansund hele lokalsykehuset, de ønsket seg isteden et fellessykehus. Den gamblingen vant de, men tapte sykehuset. Nå satser de store deler av Nordmøre, for å presse frem flytting av andre statlige arbeidsplasser. Også denne gang risikerer de å vinne, de kan oppleve å bli trøndere. Om det gir flere statlige arbeidsplasser gjenstår å se.

Regionreformen har vært utredet for Møre og Romsdal fylke. Nordlandsforskning konkluderte med at det beste var å forbli et eget fylke. Orkidé ba Nordlandsforskning utrede hva som var best for Nordmøre. Konklusjonen var at det beste for Nordmøre var at hele Møre og Romsdal gikk inn i Trøndelag. Deling av fylket var altså ikke til noens beste.

En helhetlig sammenligning krever imidlertid også at det utredes hva som er det beste for Sunnmøre, og at det i tillegg utredes hva som er til beste for Romsdal. Det er ikke nok å bare se på hva som er til beste for Nordmøre. Men bildet blir ikke komplett før tilsvarende utredninger gjøres for de ulike delene av naboregionene. Hvis eksempelvis det beste for Sunnmøre er om hele Møre og Romsdal blir en del av region Vestlandet, så må de enkelte delene av Vestlandsregionen utrede om dette er til beste for dem selv. Og på samme måte må de enkelte delene av Trøndelag utrede om det er til beste for dem at hele Møre og Romsdal også blir en del av Trøndelag.

Her har fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag gitt klart svar – han vil bare ha noen kommuner fra Nordmøre, Molde og resten av fylket er ikke velkomne. Så spørs det om de nordligste kommunene i Trøndelag er villig til å flytte tyngdepunktet enda lenger sør og unna dem selv, ved å innlemme flere kommuner fra Nordmøre inn i Trøndelag.

Frivillighet må jo gå begge veier. Hvis ikke alle kommunene i en region vil ha flere inn, så kan man ikke kalle innlemmelsen frivillig, selv om de som vil inn kommer frivillig. Og hvis det bare er de 6 kommunene på Nordmøre som vil til Trøndelag, så kan ikke det tvinge de resterende i Møre og Romsdal, som er i stort flertall, til å bytte region hvis de ikke vil. Det betyr i så fall at resten av Møre og Romsdal vil bestå som eget fylke, hvis de 6 kommunene på Nordmøre velger å gå til Trøndelag. Ellers vil ikke frivilligheten gjelde.

Noen hadde kanskje håpet at Stortinget bare tok hensyn til deres utredninger og særinteresser. Men et Storting, som må ta et helhetlig hensyn, vil neppe la ønsket til 6 kommuner overkjøre ønsket fra det store flertallet av de resterende kommunene, heller ikke hvis tvang likevel er et alternativ. Kommunene på Nordmøre som ønsker å bli trøndere fremhever bl.a. at det er viktig med store regioner. Men nesten ingen kommuner på Nordmøre har ønsket å slå seg sammen med andre. De har tilsynelatende et litt uklart forhold til når størrelse er vesentlig.

Partiene som går til høstens valg på at endringer i kommune- og regionstrukturen kun skal baseres på frivillighet og utelukker tvang, de har altså nærmest sementert dagens grenser. Velgere som ønsker endringer, eksempelvis på Nordmøre, har sikkert notert seg dette. Om disse partiene holder hva de lover, er en annen sak. Vi i Molde har opplevd hva slike valgløfter er verd. Gang på gang ble vi lovet nytt sykehus, ennå foreligger ingen bevilgninger. Noen ganger er politikerforakt velbegrunnet.

Rasmus Rasmussen, Molde

