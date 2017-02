Frenchs advokat: – NRK-saken er et spark i løse lufta

– Joshua French kommer til å bli satt fri i løpet av 2017, sierKongos justisminister, Alexis Thambwe Mwamba, til NRK.

Ifølge justisminister kan løslatelsen skje i løpet av alt fra en uke til om noen måneder – og han garanterer at det vil skje i løpet av 2017.

Moren, Kari Hilde French, sier til VG at hun ikke har hørt noe om at sønnen benådes. Joshua Frenchs advokat, Hans Marius Graasvold, sier til Nettavisen at han venter med å sprette champagnen.

– Jeg har samme holdning til dette som til meldinger vi har fått tidligere om at nå løser det seg. Det har vist seg flere ganger at det har det ikke gjort likevel. Den runden har vi hatt så mange ganger at jeg er der at vi rett og slett får vente og se, sier Graasvold.

Han sier han ikke har snakket med Joshua French om saken.

– Vi spretter ikke champagnen nå i dag, sier Graasvold.