Fra Frp til Helsepartiet

Roy-Olav Holten og Geir Nordli ble ekskludert fra Fremskrittspartiet for all tid etter et friskt leserbrev der de tok til orde for å få Kristiansund som en del av Trøndelag.

Nå prøver de seg i nytt parti. Tidens Krav skriver at de to er blant de ca 20 innmeldte fra Møre og Romsdal i det nystarta partiet Helsepartiet. Nå vil partiet etter alt å dømme prøve å stille liste i Møre og Romsdal, og første skritt er stifting av fylkeslag.

– Vi skal være partiet som jobber 100 prosent for å gi folk helsetrygghet og nærhet til gode likeverdige tilbud. Vi skal løfte frem kravet om at alle innbyggere primært skal ha reell helsetrygghet i bytte mot skatteinnbetalingene. Kristiansund Helseparti vil være godt representert i Helsepartiet sentralt, sier Roy-Ole Holten til Tidens Krav.