Ingen i fyllearresten i helga

Søndag morgen var det ingen som våknet i arresten etter festligheter kvelden før.

- Det var ingen i arresten, det er veldig uvanlig. Det pleier nærmest alltid å være noen som våkner der lørdag morgen og søndag morgen, sier Rolf Anders Korstad, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett søndag morgen.

Rolig natt

- Vi har ikke rapporter om at det har vært uvanlig lite folk på byen, så det betyr jo at folk må ha oppført seg ganske bra. Vi må være godt fornøyd med at det ikke er mer bråk. Det har vært en rolig natt for politiet, konkluderer Korstad.

I Molde sentrum har politiet bortvist fire personer i løpet av natta.

- Alle har etterkommet oppholdsforbudet og forlatt stedet, derfor blir ingen av dem anmeldt. Det ser ut til at de har tatt til fornuft når politiet har snakket med dem, sier Korstad.

Kranglete og fulle menn

Den første som ble vist bort var en mann i begynnelsen av tjueårene, som 00:41 ble sendt hjem da han var kranglete og full.

Rundt tjue minutter senere var det en mann i midten av sekstiåra som hadde dårlig oppførsel, og politiet sendte ham hjem.

Så gikk det ikke mer enn ti minutter før politiet måtte bortvise en mann i slutten av tjueårene som også var kranglete og full.

Den siste mannen, midt i tjueårene, ble av samme årsak sendt hjem 0210.

Samme utested

Politiet trengte ikke bevege seg mye i øpet av natta, for alle de fire mennene ble sendt hjem fra samme utested.

- En kan stille spørsmålstegn med hvorfor alle fire ble sendt hjem fra samme utested, det er litt rart, oppsummerer operasjonsleder Korstad, som ikke ønsker å navngi utestedet.

De fire krangelete og berusede mennene som ble bortvist var enkelthendelser, og er ikke satt i sammenheng av politiet.