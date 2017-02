Et småfly som fikk motorstopp 274 meter over bakken, måtte nødlande på Ångardsvatnet i Oppdal i Sør-Trøndelag søndag ettermiddag.

– Vi fikk motorstopp i luften, så vi måtte nødlande her på vannet. Det har gått veldig fint med oss, men det er verre med flyet. Snøen var ganske dyp, så det har fått en del skader, sier pilot Lars Haukland til NRK.

Den dramatiske nødlandingen skjedde da han sammen med to andre personer var på vei fra Molde til Røros søndag ettermiddag.

– Jeg kjente oljerøyk i kabinen, og like etterpå stoppet motoren. Da skjønte jeg at vi måtte ned, og da var det bare å finne et sted som var flatt og fint, sier Haukland.

Haukland forteller at han aldri har vært med på en lignende situasjon, om man ser bort fra utallige øvelsestimer. Men nå er bekymringene noen helt andre.

– Dette blir dyrt. Det vil ta sin tid å reparere flyet, sier Haukland om flyskadene.

Politiet vil koordinere med flyhavarikommisjonen for videre etterforskning av ulykken.