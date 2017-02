Eldre dame i Aukra oppringt av falsk hjemmehjelp

Det var lørdag kveld at noen ringte damen bosatt i Aukra kommune og utga seg for å være fra hjemmesjukepleien og ville komme på besøk søndag.

Damen klarer seg i midlertid fint uten hjemmehjelp, og har heller ikke fått besøk. Pårørende meldte fra til politiet om den merkelige kontakten sødang formiddag,

- Hun ble naturlig nok litt oppskaket, når noen fremmede ringte og sa de skulle komme på besøk, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad i Møre og romsdal politidistrikt.

Bør være på vakt

Nå ber politiet eldre og pårørende om å være på vakt.

- Noen har jo kanskje bistand fra hjemmesjukepleien, og de må prøve å forsikre seg at det er riktig hjemmehjelp som ringer, sier Korstad.

At det for omlag to uker siden var lignende episode i Kristiansund vekker politiets oppmerksomhet. De vet heller ikke hvem som har ringt.

Kan være flere

- Oppringningene har skjedd til fasttelefon, så vi finner ikke uten videre ut hvem som har ringt. Såvidt jeg vet er ikke noen tilfeller anmeldt, det må de pårørende vurdere, sier operasjonlederen.

Han utelukker ikke at det kan være flere som har blitt oppringt uten at politiet har mottat varsel om det.

- Det er veldig merkelig at ukjente ringer og utgir seg for å være fra hjemmesjukepleien, så vi oppfordrer alle til å være på vakt, sier Korstad.