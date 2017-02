Dro til skogs i ferien

Fem ungdommer fra Rauma dro til skogs for å lære å felle trær, og ikke minst sette seg inn i motorsagas mange finesser. Det hele skjedde i regi av Rauma skogeierlag med Jostein Dalen som instruktør. Teknikk og sikkerhet ble terpet.

15-åringer i skogen

– Dette var rettelig interessant, sa de to 15-åringene Daniel Gaustadnes fra Rødven og Sigurd Frisvold Vågan fra Eidsbygda som vi treffer i skogen like ved skytterhuset på Holmemstranda. Skytterhuset var base for de praktiske øvelsene.

De to ungdomsskoleelevene på Åfarnes syntes det var en grei måte å bruke vinterferien på. Iført riktig sikkerhetsutstyr mønstret de på kurset, med hjelm, visir og vernebukse.

– Hvorfor går dere på kurset, det er vel noe annet som også kan friste i vinterferien?

– Vi er begge aktivt med i 4H. Der har vi begge motorsag som oppgave. Derfor kom dette kurset som bestilt for oss, sier guttene.

– Er dere ikke litt unge til å gå slike kurs som 15-åringer?

– Ja, i utgangspunktet er vi det, men jeg fikk med mor Marianne Hunnes Gaustadnes, forteller Daniel Gaustadnes.

– Da er det helt greit. Vi har jo gard, så jeg regner med at jeg blir mer sikrere når jeg skal være med pappa og mamma på skogen. Jeg har jo vært med bestefar litt også, legger Daniel til.

– Du da, Sigurd, hva var det du syntes var morsomst?

– Det var utvilsomt da vi fikk plukke sund motorsagene for å se hvordan de er innvendig og hvordan de fungerer.

– Og motorsagene gikk etter at der hadde satt dem sammen igjen?

– Ja, alle fungerer som de skal smiler guttene, før de tar fatt på å kviste det første treet som instruktør Jostein Dalen har felt for å vise hvordan det gjøres.

Linjeryddere

Tre lærlinger fra Rauma energi var også på kurs.

– Vi er jo med på rydding og felling av trær langs linjenettet, så da var dette kurset ideelt, sier en av deltakerne, Sindre Myklebostad.

– Det er mye å passe på. Motorsaga er jo et farlig redskap om den benyttes uvettig. Her er det viktig å bruke sikkerhetsutstyr så en ikke blir skadd. Vi lærer også om kvessing av sagkjede, som er viktig for at jobben skal gå effektivt.

Dette var ett av tre kurs som går i regi av Rauma skogeierlag denne uka. Jostein Dalen holder kurs i hele Møre Romsdal.

– For det aller meste er det ungdom som skal bli fortrolig med motorsagen, sier Dalen, som har base i Valldal.