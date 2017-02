Wenaas vil selge «Oppdals stolthet»

I forrige uke ble det kjent at hotellkongen fra Måndalen, Lars Wenaas, vil kvitte seg med det ærverdige Turisthotellet på Oppdal. Han kjøpte hotellet i 2011, men det har ikke vært ordinær hotelldrift der siden september 2013.

Usikker på pris

Lokalavisa Opp.no beskriver hotellet som «Oppdals stolthet».

– Det er vanskelig å prise en sånn eiendom, sier Stein Tolling i Norion Næringsmegling, som har fått oppdraget med å selge det.

– Vi har ingen konkret prisantydning. Vi går ut åpent i markedet for å få fastsatt en pris, så får vi se hva markedet vil prise hotellet til, sier han.

75 rom

Hotellet ble oppført i 1924, men er ble bygget ut i 1963 og 1980. Det har i dag 75 rom, 35 av dem i det opprinnelige skiferbygget, skriver Opp.no. Alle rommene i tilbyggene ble renovert i 2013.

Bygget er regulert for hotelldrift, og kjøpere som eventuelt måtte ønske å benytte bygningsmassen til annen virksomhet, må dermed søke om reguleringsendring. Dette fikk Wenaas gjennomført for det andre hotellet han hadde på Oppdal, Hotel Nor, da dette for få år siden ble gjort om til leilighetsbygg.

Selger ut i Norge

Wenaasgruppen har i dag 24 hotell. Halvparten av disse ligger i Russland. Ifølge deres egen forretningsstrategi, skal hotellene deres helst ligge i større byer og være på mer enn 200 rom.

De siste årene har Wenaas kvittet seg med hotell både på Åndalsnes, Bjorli, Oppdal, Kristiansund og Ålesund.

Ifølge Dagens Næringsliv har de, etter salget av Turisthotellet på Oppdal, redusert porteføljen fra ti til tre hotell i Norge i løpet av to år.