Tok sølv i Tine Matcup

Laget fra kokk- og servitørlinja ved Rauma Videregående skole, som kalte seg "Los Bandidos", kunne slippe jubelen løs fredag kveld.

Etter hardt arbeid på kjøkkenet tidligere på dagen kunne de endelig slippe jublene løs.

- Det var full konsentrasjon i fire timer, fra start til desserten var levert, forteller lagleder og lærer Johan Slettvåg Hoel.

Oppgaven besto i å sette sammen, lage og presentere en trerettes meny, med forret, hovedrett og dessert. Laget besto av kokkeelevene Malin Sæther og Håvard Onsøyen, samt servitørelev Daniela Yasmin Holen.

Lagseier

Læreren benytter anledningen til å gratulere hele klassen.

- Dette er en lagseier. Vi er ikke den største skolen, men alle elevene har heiet og støttet gjengen som fikk plass i finalen, sier Hoel.

Laget har vunnet lokal kvalifisering før norgesfinalen i Stavanger denne fredagen.

- Vi ble veldig spent når tredjeplassen ble lest opp, for vi mente at vi burde ha sjans på en av de øverste plassene. Gleden var naturlig nok stor når vi ble lest opp til andreplass, og så begynner vi sjølsagt å tenke på hva som skulle til for å ta gull. Men vi er veldig fornøyde, elevene fortjener stor honnør og har all grunn til å være veldig fornøyde, sier læreren.

Vinnerlaget kom fra Strinda videregående skole.