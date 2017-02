Sparket i gang cruisesesongen

Åndalsnes: – Vi har noe liknende heime i Ukraina, men ikke sånn som dette, forteller Dimytro og Yuliya, begge fra Ukraina, etter en liten, men lattermild sparkrunde til ære for fotografen.

De har blitt praiet av Else Karin Vangen, for sportsbutikken hun jobber på i sentrum har kommet på å sette en spark til gratis utlån, så klart særlig myntet på reisende med skipet «Marco Polo». Vangen skratter når hun forteller om morsomme møter tidligere på dagen.

– En mann kom inn og var så begeistra. Det hadde vært så lett, sa han, sjøl med hans tunge kone som last. En annen sparket av gårde i full fart bortover gata med mora på setet. Han hadde aldri prøvd noe liknende før, forteller hun.

– Reint og stille.

Skipet, som kom klokka 07 og lå til 17, var ikke stort, med bare 800 passasjerer. Noen passasjerer tok toget opp til Bjorli. Som ekteparet Michael og Ann Rees fra Nord-Wales.

– Det er virkelig nydelig her. Helt fantastisk, utbryter Ann, til tross for at det snør tett. På togturen hadde det også klarnet opp, så de kunne skimte noen fjell. I gatene går det også folk, blant annet ekteparet Olivia og Gabriel Erlich, bosatt i Tyskland. De er mannskap på båten, men på Åndalsnes for første gang.

– Jeg elsker det! Det er så reint og stille her, sier Olivia.

«Verdenspremiere»

– Det er en fin oppvarming for oss. Det er mye som skal opp å gå igjen etter vinteren, sier turistsjef Hilde Gråberg Bakke, som har solgt flere turer til dem som kommer uten å ha forhåndsbestilt seg noe. Hun forteller at de lanserer en «verdenspremiere» denne dagen.

– Da starter de med film i Tindesenteret, før det er en ikke guidet busstur opp til Bjorli med fotostopp ved Trollveggen. På Bjorli kan gjestene enten ta en matbit på en livsstilsbutikk eller ta en tur med skiheisen opp og ned.

– Vi jobber hele tida med å øke antall aktiviteter, forteller Gråberg Bakke. Ambisjonene er solide:

– Vi har et mål om 100 anløp i året i 2025. Da har vi en jobb å gjøre med å tilby mer å gjøre, sier hun, og forteller at det er dannet et fruktbart samarbeidsnettverk for cruiseturisme som jobber med å legge til rette for mer aktivitet på traseen langs Raumabanen.

10.000!

Lørdag, blir det hakket travlere, når skipet Oriana med nesten 2000 passasjerer legger til Tindekaia. Noen datoer er verdt å merke seg. 15. juli kommer det totalt rundt 5700 passasjerer fordelt på to båter. 25. august kommer det enda flere, også fordelt på to skip.

– Med tanke på at besetninga er på rundt 1500 per båt, vil det denne dagen komme over 10.000 til Åndalsnes, forteller turistsjefen.

– Det er utrolig kult at vi har kapasitet til å ta imot mange gjester. Blant annet kan toget ta inntil 1000 gjester hver dag, mens Trollstigen nesten har ubegrensa kapasitet.

Etter at seks vintercruise har besøkt stedet, er det 11. mai som er neste dato ut.

– Det blir spennende med over 3.500 passasjerer før Trollstigen har åpnet. Hva skal vi gjøre da? Da er det i alle fall bare å mobilisere, fastslår turistsjefen optimistisk.