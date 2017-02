På jobb med kontoret i lomma

– Forklaringen du gir rett etter at du har kjørt av vegen, er bedre enn tre dager etterpå – når du skjønner at det gir avkorting i forsikringen, påpeker en smilende politistasjonssjef Per Karstein Røv.

Avhør på iphone

Denne uka nærmer opplæringen i «Politiarbeid på stedet» seg slutten i Nordmøre og Romsdal. Da skal alle «utegående» politifolk kunne bruke ipad og iphone aktivt på jobb.

– Det blir som en liten operasjonssentral i bilen. Vi kan sjekke kart og registre på veg ut, ta lydopptak av avhør på stedet og sikre bevis uten å måtte dra inn på stasjonen først, forklarer politiførstebetjent Magne Bolme til Romsdals Budstikke.

Tilpasset undervisning

Bolme er én av tre instruktører som nå har lært opp samtlige politi i gamle distrikt Nordmøre og Romsdal i bruk av ipad og iphone ute på jobb.

– Er det mer utfordrende å lære seg for de eldste av dere?

– Det er forskjell på ferske studenter og de som har jobbet en del år, men da må man bare tilpasse undervisningen. Der de yngste er best på teknologien, har de eldre mer rutine på det generelle politiarbeidet.

Bedre hukommelse

Jo mer politiet kan få avklart på stedet, jo raskere går det å få avsluttet en sak, ifølge Bolme.

– Tidligere måtte man alltid kalle inn vitner, men så hadde man kanskje vaktfri først og tida gikk. For hukommelsens del er det bra å få tatt avhøret med én gang, sier Bolme.

– Vi må fortsatt skrive rapport, men med de nye verktøyene kan vi slippe å dra ut igjen for å hente inn bevis.

Må bruke trådløs ruter

Mangel på nettverk skaper ikke problem i Molde, slik som enkelte andre steder i distriktet.

– Med 4G har vi bra nett overalt, bortsett fra noen hundre meter i Årødalen. Patruljene i Rauma, Sunndal og Surnadal har derimot egne trådløse rutere til bilene, forteller Bolme.