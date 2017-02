Ladet opp til VM med denne spektakulære turen

Den ultraspreke spanjolen Kilian Jornet og den lokale fotografen Matti Bernitz gjorde et svært spektakulært miniprosjekt når forholdene var ultimate.

For et par uker siden møttes duoen for å gjennomføre et lite prosjekt for moro skyld. Både løperen og fotografen er bosatt i Rauma, og samarbeider om kommersielle prosjekter og saker for moro skyld, som denne turen på Kirketaket var.

Kilian og samboeren flyttet til Måndalen for rundt et år siden, og har gjort flere prosjekt allerede som har fått stor oppmerksomhet.

Vanlig tur med tau

- Vi brukte tre timer fra vi forlot bilen til vi var nede igjen, så det gikk fort når forholdene var så gode. Kilian bruker jo bare en halvtime på den turen som vanlige dødelige bruker 5-6 timer på, sier Bernitz til Rbnett.

For mange ser turen helt sinnsyk ut, og noen blir kanskje svimmel bare av å se videoen. Matti Bernitz forteller at turen langs ryggen fra øst på fjellet ikke er uvanlig blant fjellfolk, men de fleste normale personer bruker tau og sikring, noe Jornet ikke gjør.

- Han har drevet med dette hver dag i tjue år, så han har full kontroll. Men det er klart, turen er eksponert, så man skal ikke gjøre mye feil eller dumt og ramle, sier Bernitz.

Maksimale forhold

Han filmet Kilian med drone, mens spanjolen sjøl hadde GoPro-kamera festet på staven for å fange turen fra unike vinkler. Med blå himmel viser bildene fra lufta spesielt hvor flott det kan være i Isfjorden. Kilian sjøl har delt en kortere versjon av videoen på sin egen Facebook-side, hvor nesten 300.000 har sett den.

- Det var maksimalt gode forhold, sa Bernitz til Åndalsnes Avis, som omtalte saken torsdag.

Se den spektakulære videoen fra Romsdalshorn - Verdien av å ha Kilian Jornet i Romsdalen er stor, sier reiselivssjef i Rauma.

VM i randonee

Optimale forholde var det ikke fredag, da Kilian Jornet deltok i første øvelse under VM i randonee, som åpnet med individuelt løp i Italia. Det var grått og tåkete i Italia, hvor mesterskapet avholdes. Kilian Jornet endte med andreplass, 47 hundredeler bak vinneren Damiano Lenzi fra Italia.

Treninga i Romsdalen hjelper tydeligvis spanjolen til å hold seg i ypperste verdenselite, sjøl om han har jobbet mer med sine prosjekt om å bestige verdens høgeste fjell framfor konkurranser den siste tiden.

Samboeren Emelie Forsberg fra Sverige fikk den sure fjerdeplassen i dameklassen i fredagens renn i Italia.

Lørdag skal Sondre Svensli som eneste nordmann delta i juniorklassen i samme mesterskap.