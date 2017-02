Kan bli 60 nye politifolk

MOLDE: – Vi blir trolig forfordelt, forklarte politistasjonssjefen, og sa at ikke alle landets politidistrikt nok er like fornøyd med det.

– Men for Møre og Romsdals del var det på høg tid med midler til å fylle stillinger som holdes ledige for å spare penger.

Sjøl holder han ni stillinger ledige på grunn av økonomien, som er over ti prosent av de i alt 76 stillingene i driftsenhet Romsdal.

«Vesentlig bedre» enn andre

I politirådsmøtet i Molde torsdag ble kommuneledelsen opplyst om at det kan komme oppimot 60 nye stillinger i Møre og Romsdal politidistrikt.

Røv ønsker ikke å gå inn på tallene overfor Romsdals Budstikke, og kaller det i stedet en «betydelig økning» av stillinger.

Avisa Nytt i Uka intervjuet tidligere denne uka Giske-ordfører Harry Valderhaug som hadde fått opplyst at det blir «minst 50 nye årsverk».

Politimester Ingar Bøen har ikke villet kommentere tallene før de er formelt avklart.

Svar til uka

Neste uke offentliggjør Politidirektoratet det såkalte disponeringsskrivet for 2017. Det er oversikten over hva landets politidistrikt får av nye politistillinger i år.

Skulle Møre og Romsdal få rundt 60, kan det i praksis bety ansettelse av folk i rundt 30 eksisterende stillinger som holdes ledige for å spare penger, pluss rundt 30 helt nye stillinger.

Røv understreker at mange brikker ikke er på plass ennå.

– Ganske mye vil nok gå til den nye operasjonssentralen og en ny, felles etterforskningsenhet. For Moldes del håper vi å beholde mest mulig av det vi har i dag. Hvor mange som går hvor hen, er uvisst. Det pågår dessuten omstillingssamtaler i disse dager, forteller han.

Har ligget på bunn

Politiet i fylket har over tid slitt med lav bemanning. Den første oversiktene over de nye politidistriktene i 2016 viste at nye Møre og Romsdal lå desidert lavest på antall politistillinger per tusen innbyggere med 1,29 politifolk. Målet nasjonalt er 2 politifolk per tusen.

I fjor høst gikk Politiets Fellesforbund ut og varslet om at Møre og Romsdal hadde hele 35 stillinger vakante på grunn av økonomi.

Kan trekkes tilbake

Med de nye stillingene kommer en strengere føring enn før:

– Det nye i år, er at økte overføringer ikke kan brukes på drift, men må gå til konkrete stillinger. Ved inngangen til neste år må vi vise at vi har ansatt, hvis ikke blir midlene trukket tilbake forklarer Røv, som i flere år sjøl har måttet ta penger fra nyansettelser til drift.

Jobbsøker-rekord

Røv viser til søkertallene for to stillinger i Molde og Rauma som et eksempel på «ansettelsesstoppen» i politiet.

– Vi har for tiden 76 søkere til én stilling som etterforsker i Molde og 117 til én stilling ved Rauma lensmannskontor. For noen år tilbake var vi glade om vi fikk fem søkere opp hit. Nesten ingen fra 2016-kullet har fått seg jobb i politiet. Psykiatrien har for eksempel fått en del flinke folk, påpeker Røv.

Glede – og bekymring

Ordfører Torgeir Dahl i Molde, som var med på et felles opprop om mer politi i fylket fra de 36 ordførerne i Møre og Romsdal, er glad for at det ser ut som det kommer et skikkelig løft.

– Både politikere og administrasjon har stått på for dette. Nå får vi håpe at det faktisk blir flere politifolk. Om ikke synlig i gatene, så i hvert fall på områder som har vært veldig underbemannet. I Molde har vi vært bekymret for påtalemiljøet spesielt. Sammen med etterforskning av organisert kriminalitet har det nesten falt litt sammen. Håpet er at også dette kan tas på alvor nå, sier Dahl.