Endelig løsner det for Tusten

Hittil i år har man hatt tre fulle driftsdager med heiskjøring helt opp til Brenthaugen. Ellers har det kun vært i barnebakken og terrengparken at det har vært litt action, takket være kunstprodusert snø.

Men de siste to dagene har det virkelig lavet ned, og etter en laber start på vinterferien ser Pål Nakken nå fram til helga.

– Det er mye folk i nederste del av anlegget nå. Heisa går for øvrig 400 meter opp i lysløypa. Jeg tør ikke å love noe mer for helga, det kommer an på været. Vi kan bare håpe at mars blir den snømåneden som mars kan være. Da kan vi berge litt av stumpene etter en miserabel sesong hittil, sier Pål Nakken - som håper folk går mann av huse i helga.

Yr.no melder om mer snø fredag kveld og natt til lørdag, før det blir stabilt kaldt lørdag formiddag. Altså bør det ligge til rette for fine forhold. Tusten Skiheiser oppdaterer sine Facebook-sider jevnlig med bilder og inofmrasjon om forholdene for dem som vurder å ta turen.