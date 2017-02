Trailer har kjørt seg fast

En utenlandsk trailer står fast på riksveg 62 på Gussiåsen i Nesset, melder politiet torsdag morgen klokka 07.20.

Bilen står cirka en kilometer sør for Gussiåsbrua. Tungtransport kan ikke passere før traileren er fjernet, varsler operasjonsleder, mens personbiler kan passere.

Det var Statens vegvesen som varslet politiet, som nå har sendt ei patrulje til stedet for å få oversikt over situasjonen.

Fv 62 Litl-Gusjåsen. Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Manuell dirigering via Fv 406 og Fv 665. Personbiler kan passere.